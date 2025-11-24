A Che tempo che fa il primo omaggio alla memoria di Ornella Vanoni: “Il suo microfono porterà per sempre il suo nome”

La morte di Ornella Vanoni ha sconvolto il mondo dello spettacolo. L'amatissima artista si è spenta nella sua abitazione a Milano. Se n'è andata all'improvviso dopo avere chiesto un gelato. Negli ultimi anni, Vanoni era stata spesso ospite nel programma Che tempo che fa. Ed è proprio dalla trasmissione condotta da Fabio Fazio che è arrivato il primo omaggio simbolico alla sua memoria.

Il microfono che porterà per sempre il suo nome. Nel corso della puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 23 novembre, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ricordato Ornella Vanoni con commozione. Con loro, tanti ospiti: da Roberto Saviano a Mara Maionchi, passando per Francesco Gabbani. Ciascuno di loro ha consegnato al pubblico un ricordo dell'artista. Ma Ornella Vanoni era amata anche da chi lavora dietro le quinte del programma. Così, è arrivato l'omaggio inaspettato da parte del reparto audio della trasmissione. È stata Luciana Littizzetto ad annunciarlo. Sin dal 2023, ogni volta che la cantante presenziava a Che tempo che fa usava il microfono numero 18:

Da ora in poi, il microfono numero 18 sarà chiamato ‘Microfono Vanoni', un piccolissimo pensiero da parte nostra per una grandissima artista ma soprattutto una grandissima donna.

La commozione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il conduttore e la comica hanno fatto fatica a trattenere le lacrime mentre ricordavano l'amica scomparsa. Sin dall'inizio Fazio ha spiegato che non sarebbe stata una puntata come tutte le altre e che sarebbe stata dedicata a Ornella Vanoni: "Il nostro cuore è lì, abbiamo perso una compagna di giochi e giocare è difficile adesso". Anche Luciana Littizzetto l'ha ricordata con grande affetto e ha espresso la sua gratitudine perché la 91enne le ha permesso di conoscere l'immensa donna dietro all'artista.