Francesca Fagnani ricorda Ornella Vanoni, martedì l’omaggio a Belve: “È poco rispetto a ciò che merita”

Ornella Vanoni lascia un vuoto nel panorama musicale e anche nel mondo dello spettacolo. Morta ieri all'età di 91 anni, è stata la colonna sonora di tanti, tra volti noti e fan, nel corso dei suoi 70 anni di carriera. Tra i suoi ammiratori, la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani che, dopo la triste notizia circolata ieri, in tarda serata, ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto che la ritrae accanto all'artista, scattata nello studio di Belve nel 2023, quando la intervistò: "Grazie per essere stata colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile.Grazie per sempre", le sue parole sui social per ricordarla.

Questa mattina, raggiunta da Fanpage.it, Francesca Fagnani ha preferito non rilasciare ulteriori commenti sulla scomparsa, ma ha rivelato che nella prossima puntata di Belve, in onda martedì 25 novembre in prima serata su Rai 2, farà un omaggio a Ornella Vanoni, "che è poco rispetto a quello che merita", ha commentato.

Un omaggio al suo modo unico di raccontare le emozioni lo ha già fatto anni fa, quando ha scelto come sigla del suo programma Belve la canzone L'appuntamento. Brano composto da Roberto Carlos e Erasmo Carlos, il cui titolo è "Sentado à beira do caminho", e il cui testo in italiano è di Bruno Lauzi, è stato anche la sigla del programma radiofonico "Gran Varietà". Una canzone alla quale Francesca Fagnani è affezionata e che nel 2023, quando intervistò l'artista per l'ultima puntata della stagione, riuscì ad ascoltarne una versione a cappella, dalla cantante stessa. Durante l'intervista, chiese a Ornella Vanoni: "Le chiederei un regalo per l'ultima puntata. Visto che ogni puntata di Belve inizia con L'Appuntamento, e ci ha ispirato. Può cantare un pezzettino?". La cantante, allora, intonò il ritornello del brano tra gli applausi del pubblico presente in studio.