Belve 2025: chi sono gli ospiti della puntata di martedì 25 novembre, l’omaggio a Ornella Vanoni

Torna martedì 25 novembre 2025, in prima serata su Rai2, il nuovo appuntamento con Belve. Il programma di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva che intervista grandi nomi dello spettacolo, della musica e dello sport, nella nuova puntata, come anticipato a Fanpage.it, omaggerà Ornella Vanoni, cantante e voce della sigla di Belve, morta a 91 anni lo scorso venerdì. Tra i protagonisti delle interviste graffianti due volti dell'attuale edizione di Ballando con le stelle. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti della quarta puntata di Belve

La quarta puntata della nuova edizione di Belve vedrà in studio due protagonisti di Ballando con le stelle. Francesca Fagnani nell'appuntamento di martedì 25 novembre intervisterà Filippo Magnini, concorrente del talent di Milly Carlucci che recentemente ha scatenato polemica per aver sbottato contro i giudici e in particolare contro Selvaggia Lucarelli. Poi ancora Martina Colombari, che balla in coppia con Luca Favilla, la cui storia del figlio resa pubblica recentemente ha fatto molto chiacchierare. Nel corso della serata arriverà anche il turno di Orietta Berti, che si racconterà per la prima volta nel salotto della Fagnani. Dovrebbe esserci nuovamente Maria De Filippi, ospite in studio per una breve intervista ‘faccia a faccia' con la giornalista e conduttrice nelle prime tre puntate.

L'omaggio a Ornella Vanoni nella puntata del 25 novembre

Francesca Fagnani, come anticipato a Fanpage.it, omaggerà Ornella Vanoni nella nuova puntata di Belve, in programma domani. "Poco rispetto a ciò che merita" ha commentato, ma in questo modo intende ricordare pubblicamente la celebre artista che ospitò nel suo studio, per un'intervista, nel 2023. La Vanoni è anche la voce della sigla di Belve, L'appuntamento: non è escluso che l'omaggio comprenderà la messa in onda dell'intervista fatta due anni fa.