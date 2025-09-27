Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

I concorrenti di Ballando con le stelle 2025: i nomi nel cast

Da sabato 27 settembre torna in prima serata su Rai1 Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. In gara un cast variegato: da Barbara D’Urso ad Andrea Delogu, fino a Marcella Bella e Rosa Chemical. La giuria, come sempre, vede come presidente Carolyn Smith.
Immagine
Da sabato 27 settembre va in onda, in prima serata, la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Ad accompagnarla, quest'anno, ci sarà Massimiliano Rosolino. In giuria Carolyn Smith, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quest'anno il cast dei ballerini è più che mai variegato e una delle novità riguarda Paolo Belli, che sarà uno dei concorrenti. A bordo pista tornano Alberto Matano e Rossella Erra, che arricchiranno ogni puntata con i loro commenti. Ecco, di seguito, tutte le coppie in gara:

  • Andrea Delogu-Nikita Perotti
  • Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca
  • Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale
  • Fabio Fognini-Giada Lini
  • Filippo Magnini- Alessandra Tripoli
  • Francesca Fialdini-Giovanni Pernice
  • Beppe Convertini-Veera Kinnunen
  • Marcella Bella-Chiquito
  • Martina Colombari-Luca Favilla
  • Nancy Brilli- Carlo Aloia
  • Paolo Belli-Anastasia Kuzmina
  • Rosa Chemical- Erica Martinelli

Andrea Delogu

Conduttrice e scrittrice, Andrea Delogu è uno dei volti più riconoscibili della tv e della radio italiana. Nota per la sua partecipazione a programmi come La vita in diretta e Domenica In, quest'anno si cimenta nella danza al fianco del maestro Nikita Perotti.

Andrea Delogu e Nikita Perotti
Andrea Delogu e Nikita Perotti

Barbara D’Urso

Icona della televisione italiana, Barbara D’Urso ha condotto numerosi programmi, tra cui Pomeriggio Cinque e Domenica Live. In questa edizione di Ballando con le stelle, balla con il maestro Pasquale La Rocca.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca
Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Emma Coriandoli

Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, è nota per il suo personaggio comico, ha partecipato a diversi spettacoli televisivi come Striscia La Notizia, Domenica In e Quelli della notte. Quest'anno è in pista con il maestro Simone Di Pasquale, veterano di Ballando con le stelle.

Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale
Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

Fabio Fognini

Il tennista Fabio Fognini, dopo una carriera di successo nel tennis, si lancia nella danza con la maestra Giada Lini. La sua partecipazione a Ballando con le stelle segna il suo debutto in un talent show televisivo.

Fabio Fognini e Giada Lini
Fabio Fognini e Giada Lini

Filippo Magnini

Filippo Magnini, ex campione del mondo di nuoto, ha anche partecipato a programmi come Notti sul ghiaccio. Quest'anno è in pista con la maestra Alessandra Tripoli.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… a ruota libera, si unisce al maestro Giovanni Pernice per questa edizione di Ballando con le stelle. Pernice è noto per le sue vittorie in diverse edizioni del programma.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Beppe Convertini

Beppe Convertini, volto noto di Linea Verde, partecipa a Ballando con le stelle con la maestra Veera Kinnunen, esperta di danza latino-americana.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen
Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Marcella Bella

La cantante Marcella Bella, celebre per successi come "Senza un briciolo di testa", si cimenta nella danza con il maestro Chiquito. Questa partecipazione segna il suo debutto in un talent show televisivo.

Marcella Bella e Chiquito
Marcella Bella e Chiquito

Martina Colombari

Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice, ha partecipato a programmi come La Talpa. Quest'anno è in pista con il maestro Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Martina Colombari e Luca Favilla
Martina Colombari e Luca Favilla

Nancy Brilli

L'attrice Nancy Brilli, conosciuta per ruoli in film come Ex, Femmine contro Maschi e Natale in crociera, partecipa a Ballando con le stelle con il maestro Carlo Aloia.

Nancy Brilli e Carlo Aloia
Nancy Brilli e Carlo Aloia

Paolo Belli

Il cantante Paolo Belli, storico co-conduttore di Ballando con le stelle, si cimenta nella danza con la maestra Anastasia Kuzmina. Quest'ultima è una veterana del programma, con numerose edizioni alle spalle.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Rosa Chemical

Il rapper Rosa Chemical, noto per il suo stile provocatorio, partecipa a Ballando con le stelle con la maestra Erica Martinelli, professionista apprezzata per la sua tecnica e creatività nella danza.

Rosa Chemical e Erica Martinelli
Rosa Chemical e Erica Martinelli
