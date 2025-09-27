I concorrenti di Ballando con le stelle 2025: i nomi nel cast
Da sabato 27 settembre va in onda, in prima serata, la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Ad accompagnarla, quest'anno, ci sarà Massimiliano Rosolino. In giuria Carolyn Smith, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quest'anno il cast dei ballerini è più che mai variegato e una delle novità riguarda Paolo Belli, che sarà uno dei concorrenti. A bordo pista tornano Alberto Matano e Rossella Erra, che arricchiranno ogni puntata con i loro commenti. Ecco, di seguito, tutte le coppie in gara:
- Andrea Delogu-Nikita Perotti
- Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca
- Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale
- Fabio Fognini-Giada Lini
- Filippo Magnini- Alessandra Tripoli
- Francesca Fialdini-Giovanni Pernice
- Beppe Convertini-Veera Kinnunen
- Marcella Bella-Chiquito
- Martina Colombari-Luca Favilla
- Nancy Brilli- Carlo Aloia
- Paolo Belli-Anastasia Kuzmina
- Rosa Chemical- Erica Martinelli
Andrea Delogu
Conduttrice e scrittrice, Andrea Delogu è uno dei volti più riconoscibili della tv e della radio italiana. Nota per la sua partecipazione a programmi come La vita in diretta e Domenica In, quest'anno si cimenta nella danza al fianco del maestro Nikita Perotti.
Barbara D’Urso
Icona della televisione italiana, Barbara D’Urso ha condotto numerosi programmi, tra cui Pomeriggio Cinque e Domenica Live. In questa edizione di Ballando con le stelle, balla con il maestro Pasquale La Rocca.
Emma Coriandoli
Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, è nota per il suo personaggio comico, ha partecipato a diversi spettacoli televisivi come Striscia La Notizia, Domenica In e Quelli della notte. Quest'anno è in pista con il maestro Simone Di Pasquale, veterano di Ballando con le stelle.
Fabio Fognini
Il tennista Fabio Fognini, dopo una carriera di successo nel tennis, si lancia nella danza con la maestra Giada Lini. La sua partecipazione a Ballando con le stelle segna il suo debutto in un talent show televisivo.
Filippo Magnini
Filippo Magnini, ex campione del mondo di nuoto, ha anche partecipato a programmi come Notti sul ghiaccio. Quest'anno è in pista con la maestra Alessandra Tripoli.
Francesca Fialdini
Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… a ruota libera, si unisce al maestro Giovanni Pernice per questa edizione di Ballando con le stelle. Pernice è noto per le sue vittorie in diverse edizioni del programma.
Beppe Convertini
Beppe Convertini, volto noto di Linea Verde, partecipa a Ballando con le stelle con la maestra Veera Kinnunen, esperta di danza latino-americana.
Marcella Bella
La cantante Marcella Bella, celebre per successi come "Senza un briciolo di testa", si cimenta nella danza con il maestro Chiquito. Questa partecipazione segna il suo debutto in un talent show televisivo.
Martina Colombari
Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice, ha partecipato a programmi come La Talpa. Quest'anno è in pista con il maestro Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle.
Nancy Brilli
L'attrice Nancy Brilli, conosciuta per ruoli in film come Ex, Femmine contro Maschi e Natale in crociera, partecipa a Ballando con le stelle con il maestro Carlo Aloia.
Paolo Belli
Il cantante Paolo Belli, storico co-conduttore di Ballando con le stelle, si cimenta nella danza con la maestra Anastasia Kuzmina. Quest'ultima è una veterana del programma, con numerose edizioni alle spalle.
Rosa Chemical
Il rapper Rosa Chemical, noto per il suo stile provocatorio, partecipa a Ballando con le stelle con la maestra Erica Martinelli, professionista apprezzata per la sua tecnica e creatività nella danza.