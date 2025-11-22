L’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni ad Amici, Maria De Filippi: “Guardavamo i ragazzi insieme e sorridevi”

L’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni risale a 10 giorni fa: nella puntata del 9 novembre, registrata il 6, è stata ospite di Amici. Maria De Filippi in queste ore ha omaggiato l’artista che pochi giorni fa aveva al suo fianco in studio: “Guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi”.

Ornella Vanoni da alcuni giorni non stava bene, stando a quanto raccontato dal Corriere questa mattina, ma nonostante le sue condizioni di salute precarie, è stata ospite in tv nelle ultime settimane. Dopo l'intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa dello scorso 2 novembre, è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici. La puntata è stata registrata il 6 novembre, ed è andata in onda il 9, esattamente due weekend fa. Sorridente e con i giudizi pronti per gli allievi di canto, fu accolta da un caloroso applauso e dalle urla del pubblico in studio.

A distanza di pochi giorni è morta a 91 anni nella sua casa a Milano, colpita da un arresto cardiocircolatorio, lasciando un vuoto nel mondo della musica e della spettacolo. Nelle ultime ore cantanti, artisti e volti del mondo della televisione l'hanno omaggiata con parole di affetto. Pochi minuti fa, anche Maria De Filippi ha dedicato un pensiero all'artista che pochi giorni fa era seduta accanto a lei nello studio del talent show. "Erano 10 giorni fa, guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi. Quando il pubblico ti ha visto, si sono alzati tutti e tutti battevano le mani. Ancora applaudono, ancora applaudiamo. Maria".

Prima ancora di essere ospite ad Amici, la Vanoni era tornata nello studio di CTCF. Era lo scorso 2 novembre, e scherzò con Fazio per l'invito arrivato per il giorno dei morti. Si presentò con una corona di fiori, commentando: "Mi attengo alle regole e alle antiche usanze".

L'omaggio di Amadeus: "Un privilegio condividere momenti con te"

Sono tanti gli artisti che in queste ore hanno aggiornato il loro profilo social per omaggiare Ornella Vanoni. Amadeus, a corredo di una foto scattata a Sanremo, ha ricordato l'artista descrivendola "straordinaria": "Donna speciale. È stato per me un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Mancherai tanto a tutti, ti voglio bene Ornella". Anche Carlo Conti, che ha deciso di rinviare la data dell'annuncio dei Big di Sanremo per la perdita, ha omaggiato l'artista scrivendo su Instagram: "Ciao Ornella, unica in tutto".