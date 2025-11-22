Morta Ornella Vanoni, le reazioni dal mondo della musica. Da Bertè a Patty Pravo e Mahmood: “Quanto ci mancherai”

Ornella Vanoni è morta ieri sera nella sua casa a Milano e ha lasciato un enorme vuoto nel mondo della musica. In tanti, tra amici e colleghi, la ricordano e omaggiano in queste ore. Loredana Bertè scrive: “Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Quanto ci mancherai amica mia”.

Il mondo della musica piange oggi la scomparsa di Ornella Vanoni, la celebre artista morta ieri sera nella sua casa a Milano per un arresto cardiocircolatorio. Aveva 91 anni. Diva della musica italiana, lascia un profondo vuoto nel panorama musicale e nel cuore di chi la conosceva, dei suoi fan. Sono tantissimi i cantanti che la ricordano questa mattina: "Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione per la voce per l'ironia costante", ha scritto Vasco Rossi in una IG story pubblicata nella notte. Emma Marrone, pochi minuti fa, ha dedicato a lei queste parole: "Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che sei stata per me. so solo che mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate. I nostri discorsi sui "maschi". Mi mancherà il tuo risotto. Il modo dolce con cui mi davi i bacini sulle guance. Ma quelle come te non vanno via per sempre. Non andranno mai via. Ciao Orny, al prossimo appuntamento. Ti amo".

Mahmood, a corredo di un tenero video in cui bacia l'artista, ha scritto sui social: "Ma io e te dove ci siamo conosciuti? È sempre stata l'unica domanda che mi facevi, a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi". E anche Elodie l'ha ricordata poche ore fa come "una diva e un'amica". Samuele Bersani piange la perdita, anche sui social, "dell'amica più vitale, curiosa, ironica, profonda, e irriverente che abbia mai avuto. Ma se "di là" c'è veramente un altro mondo, ora Ornella è già insieme a Lucio. L'unica consolazione è questa".

Loredana Bertè: "Lei voleva vivere. Quanto ci mancherai"

Con una foto che le ritrae insieme e sorridenti nello studio di Fabio Fazio a CTCF, Loredana Bertè ha omaggiato la collega: "Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa, senza fine. Quanto ci mancherai amica mia". Anche Laura Pausini si è agginta poche ore fa ai saluti social per Ornella Vanoni, "la mia cantante preferita": "Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica".

Fiorella Mannoia ha scritto per la Vanoni: "Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato la banalitá, ora sento solo un grande, profondo dispiacere. Ci mancherai". Anche Cristiano Malgioglio piange la sua scomparsa, e sottolinea che con la sua morte "la musica sembra svanire". "Ti vorrò per sempre bene, la tua Nicopat", ha aggiunto Patty Pravo.

Elisa, poche ore fa, ha aggiunto un video di una sua vecchia esibizione con l'artista: "Immensa Ornella, conoscerti ed esserti amica, parlare con te, ascoltarti, è stato un grande privilegio.

Lasci un vuoto incolmabile. Ma anche un’eredità artistica e umana inestimabili. Ti voglio bene. Buon viaggio nella Luce cosmica, buon ritorno a casa, tra le stelle".