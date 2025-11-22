Le cause della morte di Ornella Vanoni, le sue parole pochi giorni fa: “Non sto bene, ho un dolore alla vertebra”

Ornella Vanoni è morta per un arresto cardiocircolatorio ieri sera, intorno alle 23, nella sua casa a Milano. L’intervento dei soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, è stato vano. Qualche giorno fa la cantante aveva raccontato al Corriere: “Non sto bene, ho un dolore alla vertebra”.

È morta ieri sera Ornella Vanoni, e la notizia ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo. Un arresto cardiocircolatorio che l'ha colpita in tarda serata, intorno alle 23, mentre si trovava nella sua casa a Milano, le è stato fatale. Tanto che la corsa dei soccorritori del 118 è stato vano. La famosa cantante, protagonista della musica italiana per oltre 70 anni con la sua musica, le sue presenze a teatro e in televisione, aveva 91 anni e stando a quanto racconta il Corriere in queste ore, da alcuni giorni non stava bene.

Al telefono con Maurizio Porro, firma del Corriere, aveva raccontato di avere accusato "un dolore a una vertebra" negli ultimi giorni: "Non sto bene, non so, mi sento strana". La cantante al telefono con il giornalista aveva spiegato che sarebbe andata in una clinica di Pavia, "dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto", per sottoporsi a delle cure: "Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena", concluse.

Vanoni era stata ospite di Che tempo che fa poche settimane fa, precisamente lo scorso 2 novembre 2025: si presentò in studio con una corona di fiori, scherzando sull'invito di Fabio Fazio nel giorno della ricorrenza per i morti: "Mi hai invitato il 2 novembre, mi attengo alle regole e alle antiche usanze. Adesso portano i fiori, una volta si portava la corona", disse scherzando. Al conduttore e al pubblico del NOVE, aveva raccontato di essere stata male. "Mi trovi in forma ma fingo, recito la parte, ma sono stata male", disse. Raccontò di aver smesso con le canne "per i polmoni, l'acqua nei polmoni, un casino".

L'ultima apparizione in pubblico risale a pochi giorni fa: lo scorso 9 novembre è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici 25, nella puntata registrata il 6 novembre. Seduta accanto alla conduttrice, diede i suoi giudizi sulle esibizioni degli allievi della scuola.