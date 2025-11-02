Ornella Vanoni a CTCF: “Ho smesso di fumare canne, ora i sonniferi mi fanno sognare”

Ornella Vanoni ha raccontato nuovi aneddoti della sua vita a CTCF. La celebre artista 91enne ha rivelato di aver smesso con le canne: “Ora prendo sonniferi per dormire, e ho un’attività onirica pazzesca”. A Fazio ha poi spiegato la sua nuova idea di regali: “A chi ha già tanto, regalo bare colorate”.

Ornella Vanoni, ospite di Che tempo che fa questa sera, ha raccontato nuovi aneddoti sulla sua vita. La celebre artista, tornata in studio come ospite di Fabio Fazio, ha rivelato di non fumare più le canne. Nel 2023 raccontava che fumava mariujana "da cinquant'anni, prima di dormire", ora, a 91 anni, ha smesso, ma per dormire usa dei sonniferi che le regalano ogni notte "sogni pazzeschi": "Non facendomi più le canne, che non fanno sognare, ho un'attività onirica molto forte. I sonniferi mi fanno sognare", le parole. Tra i racconti della cantante, anche quello legato alla sua nuova idea di regali: "Ci sono persone che hanno già tanto, così ho trovato delle bare colorate".

Le parole di Ornella Vanoni

"Ho smesso di fumare le canne, per i polmoni, l'acqua nei polmoni, un casino, e ho preso dei sonniferi. Ora ho un'attività onirica pazzesca". Ornella Vanoni a CTCF stasera, domenica 2 novembre, ha raccontato a Fabio Fazio e al pubblico del NOVE i sogni che ha iniziato a fare ogni notte da quando assume sonniferi prima di dormire. Recentemente, ha rivelato, "Ho sognato che ero in una giungla e c'erano degli omini piccoli, vestiti un po' Mahori un po' Masai, che parlavano benissimo l'italiano. C'era una mia amica nella giungla che doveva prendere l'aereo. Le dicevo "non andare via che non trovo più la borsa e perdo l'aereo". Mi sono svegliata urlando "Dov'è la borsa?", e la cameriera ha aperto la porta chiedendomi se volevo la borsa".

"A chi ha già tanto, regalo le bare colorate"

La celebre artista a CTCF ha raccontato anche la sua nuova idea di regalo. Ha fatto sorridere il pubblico in studio quando ha rivelato di aver trovato "bare colorate" da regalare a chi "ha già tutto". "Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto. Ho trovato delle bare colorate che nell'attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno in cui…Ma è un regalo utilissimo. Se non dovesse piacere? La usano come cassapanca", le parole.