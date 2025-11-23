Fabio Fazio commosso ricorda Ornella Vanoni a Che tempo che fa: “Questa puntata non è come le altre”

"Questa puntata non è come le altre", avvisa subito Fabio Fazio. La puntata di Che Tempo Che Fa del 23 novembre è, come era comprensibile, interamente dedicata ad Ornella Vanoni. La cantante, presenza fissa del programma con il suo consueto spazio domenicale, lascia un vuoto che il conduttore ha faticato a tradurre in parole. Fazio però fa capire che lo spettacolo deve andare avanti e che "cercheremo di farlo nel migliore dei modi".

L'emozionante apertura

L'emozionante apertura di Che Tempo che Fa è stato un lungo applauso dello studio e dello stesso Fazio sulle note di "Domani è un altro giorno" e delle gigantografie a tutto schermo di Ornella Vanoni.

Questa puntata non è come le altre: cercheremo di fare del nostro meglio, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella non solo per le cose che faremo, ma perchè il nostro cuore è da due giorni lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi e giocare è difficile adesso…ma è il nostro mestiere, che è anche il suo. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi

"Questa puntata è totalmente dedicata a Ornella"

"Questa puntata è totalmente dedicata a Ornella", ha esordito Fazio al rientro dalla pubblicità con voce rotta dall'emozione. Una scelta che non sorprende, considerando il legame speciale che negli anni si era creato tra la grande artista e il programma. "Rivedremo insieme delle immagini", ha annunciato, preparando il pubblico a un viaggio nella carriera e nella personalità di una delle voci più iconiche della musica italiana.

Il conduttore non ha nascosto la difficoltà di dover affrontare una serata così carica emotivamente: "Di inedito c'è poco ed è molto difficile trovare delle parole per raccontarvi il nostro stato d'animo e per descrivere Ornella".

Una presenza insostituibile

La cantante era diventata nel tempo non solo una presenza fissa, ma un punto di riferimento del programma, con le sue battute taglienti, la sua ironia e quella capacità unica di mescolare leggerezza e profondità che l'aveva resa insostituibile. "Ci proveremo nel corso di questa difficile, ma interessante serata", ha promesso Fazio, lasciando intendere che la puntata non sarà solo un susseguirsi di ricordi malinconici, ma un tentativo di restituire al pubblico la grandezza di una figura centrale per lo spettacolo, la musica e la cultura del nostro Paese.