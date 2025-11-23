Luciana Littizzetto in lacrime per Ornella Vanoni: “Ci ha fatto conoscere l’immensa donna dietro l’artista”

uciana Littizzetto non trattiene le lacrime nel ricordo di Ornella Vanoni a Che tempo che fa: “Quando parlava ti rapiva, aveva vissuto tanta vita con coraggio e sincerità assoluta”.

Nel lungo video celebrativo dedicato a Ornella Vanoni durante la puntata di Che tempo che fa del 23 novembre, Luciana Littizzetto non è riuscita a trattenere le lacrime. L'emozione ha preso il sopravvento mentre la comica torinese cercava di mettere insieme le parole per ricordare la leggendaria artista. Fabio Fazio, d'altronde, aveva previsto che non sarebbe stata una serata facile in apertura: "Questa non è una puntata come le altre", aveva detto.

Luciana Littizzetto, Ornella Vanoni e il potere di chi ha vissuto davvero

"Quando parlava Ornella ti catturava, perché aveva vissuto talmente tanta vita con coraggio, emozione, anche cadendo, con assoluta sincerità… che ti rapiva", ha detto la Littizzetto, con la voce spezzata dal pianto. Parole che restituiscono l'essenza di una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi per quello che era, con le sue fragilità e la sua forza. Ornella Vanoni non si è mai accontentata di essere solo una grande cantante: ha voluto essere se stessa fino in fondo, con quella libertà che solo chi ha davvero vissuto può permettersi.

Il merito di Che tempo che fa

Che tempo che fa, con i suoi spazi domenicali, le ha dato la possibilità di raccontarsi al pubblico in un modo che andava ben oltre la performance artistica. Luciana Littizzetto, infatti, sottolinea questo aspetto fondamentale e si rivolge idealmente al programma e allo stesso Fabio Fazio

Ornella Vanoni la conoscevano tutti come grandissima cantante italiana, ma non ringrazierò mai abbastanza Che tempo che fa per averci fatto conoscere la persona, l'immensa donna dietro l'artista, divertente, intelligente, indipendente. Un esempio meraviglioso da seguire.

"Un esempio meraviglioso da seguire", ha concluso la Littizzetto. Le lacrime della comica torinese sono state quelle di un'intera produzione, quella di Che Tempo Che Fa, che oggi ha celebrato un pezzo della sua famiglia che non c'è più.