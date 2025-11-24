Fiorello ricorda Ornella Vanoni: “È bastato incontrarla una sera e mi sembrò di conoscerla da sempre”

Fiorello ha voluto ricordare Ornella Vanoni a La Pennicanza su Radio2. Il conduttore racconta un incontro avuto in Sardegna in cui hanno condiviso un momento delicato e bellissimo.

Anche Fiorello ha voluto ricordare Ornella Vanoni, nel giorno dei suoi funerali, tenutisi a Milano nella chiesa di San Marco. Durante la messa in onda del suo programma, La Pennicanza, su Radio2, il conduttore ha voluto parlare ai suoi ascoltatori ti un momento condiviso con la cantante, che gli ha fatto scoprire un lato inedito di lei.

Il ricordo di Fiorello

Tra i tanti uomini e donne di spettacolo che hanno voluto ricordare Ornella Vanoni, anche Rosario Fiorello ha deciso di raccontare un loro incontro, avvenuto qualche anno fa, durante il quale la cantante si era lasciata andare al racconto di momenti del suo vissuto:

Non posso certo dire di essere stato suo amico: ci siamo incontrati quattro, forse cinque volte in tutta la vita. Ma una notte in Sardegna Ornella mi rivelò, come solo lei sapeva fare, la sua libertà, la sua ironia dissacrante, piena di storie incredibili raccontate con una voce roca e magnetica, quasi uscita da un film d’autore. Mi fece ridere tantissimo.

Il conduttore continua il suo racconto descrivendo una sensazione precisa, puntuale, quella nata da una confidenza inspiegabile, ma immediata che emerge tra due persone che pur non conoscendosi hanno trovato una connessione, tale da condividere un momento speciale:

Non eravamo amici, ma quella sera mi sembrò di conoscerla da sempre. E forse proprio questo sapeva fare Ornella: lasciare il segno anche in un solo incontro. Icona, mito, signora della musica. Sì, tutto vero. Ma io la ricorderò soprattutto come quella donna in spiaggia che, tra una risata e un racconto, mi regalò un piccolo pezzo della sua grande anima. Ciao, Ornella

Il saluto di Milano ad Ornella Vanoni

Dopo due giorni di camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, luogo che ha dato i natali artistici ad Ornella Vanoni, i funerali per rivolgere l'ultimo saluto alla grande artista scomparsa venerdì 21 novembre, si sono svolti alle ore 15 nella chiesa di San Marco a Milano, dove si sono ritrovati familiari e persone a lei care. Sulle note di Paolo Fresu, come lei stessa aveva chiesto, l'artista ha lasciato la sua amata città che si è riunita attorno a lei, per accompagnarla in quest'ultima fase del suo viaggio terreno.