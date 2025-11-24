I funerali di Ornella Vanoni oggi a Milano in diretta tv, Paolo Rossi: “Sto male”, poi le parole di Gianna Nannini

"Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata", è quanto dichiarato da Gianna Nannini dal Piccolo Teatro Grassi di Milano dove ha reso omaggio ad Ornella Vanoni. La cantante ha aggiunto che di Vanoni rimarranno "tante cose. Il suo modo di vivere è rivoluzionario proprio nell'allegria, l'allegria è rivoluzione, l'emozione è rivoluzione e ci salva".