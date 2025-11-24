I funerali di Ornella Vanoni oggi a Milano in diretta tv, Paolo Rossi: “Sto male”, poi le parole di Gianna Nannini

Ha riaperto alle 10:00 di stamattina la camera ardente di Ornella Vanoni, allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. La pioggia non ha fermato la gente in coda, in tanti arrivati per l'ultimo saluto alla cantante, recando in mano gigli, rose bianche e fiori gialli, il suo colore preferito. Lo sa bene anche Gino Paoli che lo ha scelto per un cuscino di rose a forma di cuore. La camera ardente resterà aperta fino alle 13:00, poi i funerali nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, alle 14.45. Sarà il compositore e trombettista jazz Paolo Fresu a suonare durante le esequie, come lei stessa gli aveva chiesto ben sei anni fa.
Gianna Nannini: "Le ho chiesto di fare un grande concerto, su, sopra di noi, dov'è sempre stata"
"Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata", è quanto dichiarato da Gianna Nannini dal Piccolo Teatro Grassi di Milano dove ha reso omaggio ad Ornella Vanoni. La cantante ha aggiunto che di Vanoni rimarranno "tante cose. Il suo modo di vivere è rivoluzionario proprio nell'allegria, l'allegria è rivoluzione, l'emozione è rivoluzione e ci salva".
"Scusatemi, sto male”, le uniche parole dell’attore Paolo Rossi
"Scusatemi, sto male”, queste le uniche parole che l’attore Paolo Rossi è riuscito a pronunciare uscendo dal Piccolo Teatro, a Milano, dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni.
Rai e Mediaset cambiano programmazione per seguire i funerali in diretta tv
La Volta Buona con Caterina Balivo e Diario del giorno con Sabrina Scampini dedicato il loro spazio pomeridiano ai funerali di Ornella Vanoni. Cambia la programmazione Rai e Mediaset, salta Il paradiso delle signore per consentire allungamento su Rai1.
Maria De Filippi colora di rosa la corona per Ornella Vanoni, l'ultima apparizione ad Amici
Maria De Filippi ha voluto omaggiare Ornella Vanoni ai suoi funerali con una corona piena di fiori colorati, dai toni del rosa e fucsia, oltre a quelli prevedibilmente gialli. Le due erano molto unite, non a caso l’ultima apparizione in tv di Vanoni è stata ad Amici, nella puntata del 9 novembre, registrata il 6. “Guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi”, ha scritto la nota conduttrice.
La corona di Mahmood: "Delle stelle saranno la tua voce", i due molto uniti da Sant'allegria
Mahmood sceglie per omaggiare Ornella Vanoni fiori bianchi e gialli, sempre per richiamare il suo colore preferito, che è stato una costante di gran parte degli omaggi floreali inviati per i funerali di oggi. Sul nastro verde, una scritta: "Delle stelle saranno la tua voce". I due sono stati estremamente uniti dal singolo Sant'allegria, che li ha visti molto complici sul palco e non solo. Grandi parole di affetto hanno sempre accompagnato la descrizione della loro sinergia artistica.
La corona di rose bianche di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin
Una gigantesca corona di rose bianche è arrivata per rendere omaggio a Ornella Vanoni da parte di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Sul nastro, con la scritta dorata, solo i loro nomi.
Toquinho con Vanoni in un video in bianco e nero: "Questo post è un arrivederci"
"Questo post è un arrivederci", così il cantante, compositore e chitarrista brasiliano Toquinho, ha ricordato sui suoi social Ornella Vanoni, con la quale realizzò nel 1976, insieme anche a Sergio Bardotti e Vinícius de Moraes, l'album ‘La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria', considerato uno dei momenti più alti della carriera di Vanoni e inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 album più belli della storia della musica italiana, al numero 76. Toquinho pubblica un video in bianco e nero che li vede insieme eseguire un brano di quell'album, che si intitola ‘Semaforo rosso', ed è proprio un dialogo tra due amici che non si sentono da tanto tempo, che si promettono sempre di farsi una telefonata e di incontrarsi. Un brano che si conclude con un "addio". Scongiurato dal musicista nel finale del mood, che chiude con la precisazione sul senso di un arrivederci.
I nipoti Camilla e Matteo: "Nonna meravigliosa, ha dato tanti colori alle nostre vite"
"Ha dato tanti colori diversi alle nostre vite, lascerà un grande vuoto ma anche tanta ricchezza", così i nipoti Camilla e Matteo, figli dell'unico figlio Cristiano Ardenzi, alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, "È stata in grado di regalare amore fino all'ultimo momento, se n'è andata con grande stile e dolcezza, come solo lei poteva fare". Qui l'intervento integrale.
A che ora iniziano i funerali di Ornella Vanoni
I funerali di Ornella Vanoni hanno prevedibilmente un orario di inizio previsto verso le 14:45. La tv generalista Rai e Mediaset sta organizzando alcuni speciali con collegamenti ai funerali, di sicuro per quanto riguarda La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1 e Diario del giorno su Rete 4. Lato radio, invece, RTL 102.5 a quell'ora trasmetterà integralmente l'iconico concerto dello scorso anno, l'ultimo nella sua Milano, al Teatro degli Arcimboldi.
File chilometriche per l’ultimo saluto, camera ardente aperta fino alle 13:00
Fiori, biglietti ma soprattutto presenza. Massiccia presenza. Solo ieri, più di 5000 persone hanno dato il loro ultimo saluto a Ornella Vanoni e oggi il flusso non sembra essere da meno. La pioggia non ha fermato i fan e tutti coloro vogliano omaggiare la memoria della grande artista scomparsa venerdì 21 novembre.
Morte Ornella Vanoni, oggi i funerali nella Chiesa di San Marco a Brera
Alle ore 15:00 di oggi, lunedì 24 novembre, inizieranno i funerali di Ornella Vanoni nella Chiesa di San Marco a Brera. Il feretro di legno chiaro, come lei aveva voluto, ché tanto poi finirà tutto con la cremazione. Un vestito Dior scelto tempo prima, come rivelato a Fazio in una delle puntate di Che tempo che fa, e la musica di Paolo Fresu, amico musicista, che dovrà suonarle ‘un jazz dolce e maliconico'.