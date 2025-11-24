Cambio di programmazione Rai e Mediaset per i funerali di Ornella Vanoni: salta il Paradiso delle Signore

Cambio di programmazione in tv per i funerali di Ornella Vanoni, che si terranno oggi (lunedì 24 novembre) presso la chiesa San Marco in zona Brera, a Milano. La cantante è morta lo scorso 21 novembre all'età di 91 anni e nella giornata di domenica si è tenuta la camera ardente al Teatro Piccolo. Ecco quali modifiche ci saranno sulle principali reti televisive, come Rai1 e Rete 4.

Nella giornata di oggi (lunedì 24 novembre), il pubblico non vedrà su Rai1 Il Paradiso delle Signore. L'episodio 56, infatti, non andrà in onda per via di un cambio eccezionale di programmazione. Inizialmente la puntata era stata anticipata alle ore 15, anziché alle 16, per lasciare poi spazio a uno speciale del TG1 dedicato alle elezioni regionali. La morte di Ornella Vanoni ha però portato a un'ulteriore modifica: la fiction non andrà del tutto in onda, a nessun orario, e il quotidiano appuntamento con La Volta Buona si allungherà. Il programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai1 dalle ore 14 finirà alle 15.50 e nel corso della diretta si collegherà direttamente con i funerali della cantante, così da poterli raccontare al pubblico. Quando tornerà il Paradiso delle Signore? Lo stop della fiction è momentaneo e il pubblico potrà tornare a seguire le vicende dei protagonisti già da domani, martedì 25 novembre, sempre nella stessa fascia oraria.

Anche Medisaset lascerà spazio ai funerali di Ornella Vanoni nella giornata di oggi: su Rete 4 andrà in onda uno speciale del programma Diario del Giorno a partire dalle ore 14, anticipando di un'ora la consuete messa in onda, condotto da Sabrina Scampini. A rinunciare al consueto spazio di programmazione sarà Lo Sportello di Forum, che da domani (martedì 25 novembre) tornerà poi regolarmente in onda a fare compagnia agli spettatori come ogni giorno.