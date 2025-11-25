Il Paradiso delle Signore recupera, quando va in onda la doppia puntata della soap di Rai1

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il cambio di programmazione nella giornata di lunedì 23 novembre, a causa dei funerali di Ornella Vanoni e delle elezioni regionali, il Paradiso delle Signore recupera la puntata persa con un doppio appuntamento. A modificare la messa in onda, quindi, sarà il contenitore pomeridiano di Caterina Balivo che, quindi, andrà in onda ad un orario ridotto.

Quando va in onda il doppio appuntamento de Il Paradiso delle Signore

Gli appassionati seguaci della soap pomeridiana di Rai1 potranno recuperare l'appuntamento perso nella giornata di ieri, per lasciare spazio a La Volta Buona di Caterina Balivo che ha seguito in diretta i funerali di Ornella Vanoni, scomparsa a tarda sera venerdì 21 novembre, ma soprattutto per lo speciale del Tg1 durante il quale si è parlato delle elezioni regionali, a seguito della chiusura dei seggi, in Veneto, Puglia e Campania. Sarà quindi venerdì 28 novembre che Il Paradiso delle Signore andrà in onda con un doppio appuntamento e ciò significa che il talk pomeridiano di Rai1 chiuderà in anticipo alle ore 15:20, per consentire due puntate consecutive e la chiusura alle 16:50, per poi procedere con il consueto appuntamento con La Vita in Diretta.

Il futuro de Il Paradiso delle Signore

La soap di Rai1 è la più sacrificata del palinsesto pomeridiano della rete, di fatti è quella che in più occasioni rinuncia alla messa in onda per lasciare spazio a speciali o altri cambi di programmazione. Ciononostante rappresenta comunque una garanzia per il pubblico dell'ammiraglia, dal momento che gli ascolti sono sempre stati piuttosto soddisfacenti per un prodotto daily che, finora, è riuscito a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Col passare del tempo, però, è ovvio che i personaggi cambino, molti dei volti storici sono andati via e anche le trame pare si siano un po' ripetitive, ma d'altro canto non c'è da meravigliarsi, considerando che la scrittura di soap che va in onda tutti i giorni, è cosa diversa da quella di una serie canonica circoscritta ad un numero preciso di puntate e stagioni.