Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 24 al 28 novembre: Marcello propone a Rosa di sposarlo

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre. Nelle nuove puntate, Marcello chiede a Rosa di sposarlo, Landi prende al volo l'occasione per pubblicizzare il Paradiso, Mario sta per tornare a Milano ma potrebbero esserci problemi. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 novembre

Una sorpresa speciale allieta il Paradiso, l'allenatore dell'Inter, Helenio Ferrera, si presenta allo store. Roberto, quindi, decide di cogliere al balzo l'occasione. Intanto Rosa racconta a Irene e Delia la proposta di matrimonio che le ha fatto Marcello, mentre Fulvio ha scoperto che Mario sta arrivando a Milano, quindi Agata prepara Caterina affinché lei possa accoglierlo come si deve.

La trama dell'episodio di martedì 25 novembre

L'idea per coinvolgere Helenio Herrera è arrivata: Enrico lo coinvolge in una partita di calcio con i bambini della casa-famigli, intanto Botteri deve affrontare un imprevisto. Rosa va a vivere con Marcello definitivamente. Mario ha un problema lavorativo e quindi non potrà andare da Caterina a Milano, che vorrebbe cancellare la cena di benvenuto organizzata con cura, ma si fa convincere da Agata a non farlo, sperando che le cose possano cambiare.

Cosa succede nell'episodio di mercoledì 26 novembre

Rosa è felice per l'evoluzione della sua storia con Marcello, intanto Umberto scopre Odile ed Ettore intenti a litigare su una nuova campagna pubblicitaria, e si rende conto che la ragazza potrebbe essersi infatuata di lui. Ettore vorrebbe usare Odile come volto della Galleria Milano Moda e si rivolge ad Umberto per convincerla. Alla cena organizzata da Caterina arriva anche Cesare, seppur inaspettatamente.

L'appuntamento di giovedì 27 novembre

Il furgone di Johnny dava problemi da qualche giorno, le Veneri hanno provato ad aiutarlo, ma non c'è stato verso e Roberto, vedendo le difficoltà del ragazzo gli propone di lavorare come magazziniere. Marina invita le Veneri alla festa organizzata al Circolo per promuovere il film, intanto Roberto è sconvolto da una notizia che riguarda Mario. Matteo, intanto, rivede sua madre Silvana e ha l'occasione di presentarle Marina. Nel frattempo, Rosa e Marcello scelgono i testimoni di nozze.

Cosa vedremo venerdì 28 novembre

Enrico ha ormai avviato la sua carriera universitaria, ma non è ancora chiaro se sarà appagante quanto quella di chirurgo. Botteri ha ancora drammi familiari da risolvere, perciò non può partecipare alla festa per il film di Marina. Greta, al Circolo, incontra una persona interessante.