Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Adelaide vuole vendicarsi di Marcello e Rosa

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 novembre. La trama dei nuovi episodi racconta importanti colpi di scena: dopo aver scoperto del legame tra Marcello e Rosa, l'ira di Adelaide è senza fine e non c'è modo di placarla, farà di tutto per distruggere il suo ex promesso sposo. Enrico, intanto, è costretto a dire la verità sulla sua mano a Marta. L'appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni di lunedì 3 novembre

Adelaide ha scoperto del sentimento che lega Marcello e Rosa, perciò ha intenzione di vendicarsi, anche se Umberto sta cercando in tutti i modi di dissuaderla. Odile, intanto, non si tira indietro nell'affrontare l'amica, poiché si è sentita tradita dal suo comportamento. Irene ha letto una lettere che le ha lasciato sua zia Sandra e ripensa ai suoi sentimenti. Intanto, Roberto e Mario si stringono la mano davanti a Caterina, ignara dei trascorsi tra loro.

La trama dell'episodio di martedì 4 novembre

Adelaide non ha intenzione di placare la sua ira e chiede a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa, perché la loro presenza non permette a nessuno di lavorare serenamente. Marcello conosce Adelaide e sa che lei non si fermerà, ma non ha intenzione di arrendersi e vuole difendere il suo rapporto con Rosa. Nel frattempo Di Meo fa una scoperta: Enrico starebbe seguendo la terapia della mano, ma non secondo le indicazioni che gli sono state date. Irene cerca una nuova Venere e Johnny si offre di aiutarla.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 novembre

La notizia dell'alluvione di Firenze arriva in radio, le difficoltà negli spostamenti colpiscono gran parte dell'Italia. Nel frattempo, però, al Paradiso arriva una giovane candidata per il posto da Venere, si chiama Barbara Musso. Mario incontra Roberto che sta cercando di organizzare gli aiuti da inviare a Firenze proprio per l'alluvione. Adelaide è implacabile e si rivolge a Tancredi. Intanto, Rosa confessa alle amiche la sua storia d'amore con Marcello.

Le anticipazioni di giovedì 6 novembre

Da quando è arrivata la notizia dell'alluvione, Agata non riesce a non pensare agli alluvionati e capisce di voler fare qualcosa in prima persona per loro. Mimmo informa Ciro e Johnny che alcuni colleghi sono partiti per aiutare le persone in difficoltà a Firenze. Enrico rivela a Di Meo che la sua mano è guarita e si mette alla prova, ma l'operazione sarà un fallimento, per cui dovrà rivelare a Marta questa verità.

Cosa succede nella puntata di venerdì 7 novembre

Marcello è arrivato al punto di dover dare le dimissioni, ma chiede a Roberto di non licenziare Rosa, ma Adelaide interviene chiedendo che venga allontanata. Per essere supportata nel suo piano, si rivolge ad Umberto. Gli attacchi al grande magazzino sono sempre più mirati, la redazione prova a reagire, ma a tendere la mano sarà solo Tancredi. Agata parte per Firenze, insieme a Mimmo e Johnny che vogliono davvero dare una mano agli alluvionati. La nuova arrivata ottiene il posto da Venere.