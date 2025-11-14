Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 17 al 21 novembre: Marcello in crisi, Rosa decide di aiutarlo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre. Nei nuovi episodi, Enrico si prepara finalmente a rivelare la verità ad Anita, mentre la scoperta di una lettera scritta da Mario sconvolge Roberto e lo spinge a una scelta radicale. Intanto, Marcello affronta una crisi economica e farà a Rosa una proposta inaspettata. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 novembre

Enrico, dopo aver lasciato la clinica, è finalmente pronto a raccontare tutta la verità ad Anita. Nel nuovo numero di Paradiso Donna si prepara un servizio dedicato alle donne e al mondo dell’arte, e Tancredi propone la giovane violoncellista emergente Chiara Brugnoli. Intanto Ciro è sempre più preoccupato per la prolungata assenza di Johnny, mentre Mimmo non trova ancora il coraggio di dire ai genitori che vuole lasciare il Commissariato. Roberto scopre che Mario ha scritto una lettera a Caterina e questo lo spinge a prendere una decisione importante. Rosa e Marcello, invece, sono pronti a sostenersi e superare insieme ogni ostacolo.

La trama dell’episodio di martedì 18 novembre

Matteo e Odile rimangono sorpresi nel ricevere un compenso dalla SIAE per due brani: quello cantato da Michelino allo Zecchino d’Oro e quello del film interpretato da Marina.

Fulvio è soddisfatto delle intenzioni di Mario verso la figlia Caterina, nonostante la distanza che li separa. Irene si occupa di Chiara Brugnoli, mentre Mimmo cerca un lavoro stabile per poter lasciare la Polizia, sostenuto da Agata. Questo crea nuove tensioni in casa Puglisi.

Cosa succede nell’episodio di mercoledì 19 novembre

Ciro sorprende tutti appoggiando Mimmo dopo il duro scontro con il padre sulla scelta di abbandonare la Polizia. Irene si ritrova coinvolta in una discussione con una cliente altezzosa che critica i vestiti esposti al Paradiso, un incontro che potrebbe aprire scenari inaspettati. Nel frattempo, Marcello, in difficoltà economiche dopo la fine della storia con la contessa, valuta un investimento nel settore degli elettrodomestici industriali. Quando Rosa scopre che la banca non gli ha concesso il prestito, decide di aiutarlo.

L’appuntamento di giovedì 20 novembre

Ciro fatica a sostenere Mimmo e gestire allo stesso tempo la situazione complicata di Johnny. Enrico viene convocato dall’Inter per una consulenza cardiologica dopo il malore di un calciatore, occasione che lo porta a un incontro inaspettato. Rosa chiede a Tancredi di aiutare Marcello a ottenere il prestito, ma Barbieri non reagisce bene. Johnny, nel frattempo, si impegna per aiutare Mimmo a trovare un lavoro fisso. Ettore e Odile affrontano un grave imprevisto durante il servizio fotografico che stanno realizzando.

Cosa vedremo venerdì 21 novembre

Marcello, dopo un momento di tensione, accetta l’aiuto di Tancredi. Agata racconta alle Veneri il gesto generoso con cui Johnny ha sostenuto Mimmo. Barbara conosce un ragazzo che sembra piacerle, mentre Ettore lavora per rendere originale la nuova campagna della Galleria Milano Moda. Fulvio consegna a Roberto un’altra lettera di Mario, spingendo Landi a temere che il magazziniere possa scoprire qualcosa sulla loro vecchia relazione. Nel frattempo Chiara Brugnoli debutta al Circolo, dove Irene vive una sorpresa piacevole. Durante la serata, Marcello e Rosa attirano l’attenzione generale quando Barbieri fa alla sua compagna una proposta del tutto inaspettata.