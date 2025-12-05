Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 12 dicembre: Adelaide fa un gesto estremo e Marcello non sposa Rosa

Anticipazioni Il paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore in onda da martedì 9 dicembre a venerdì 12 dicembre. L'appuntamento è alle ore 16:00. Lunedì 8 dicembre la serie non andrà in onda. Tanti i colpi di scena che attendono gli spettatori. La notizia del folle gesto compiuto da Adelaide scatenerà delle conseguenze. Non solo Odile si sentirà terribilmente in colpa, ma Marcello deciderà di rinviare le nozze con Rosa. Le anticipazioni settimanali della serie in onda su Rai1.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di martedì 9 dicembre

Odile si sente in colpa dopo avere appreso del gesto estremo della madre. Roberto, intanto, viene a sapere che Mario si trova di nuovo a Milano. Ritiene che sia arrivato il momento di avere un confronto con lui. Rosa e Marcello, sempre più combattuti riguardo alle nozze, ricevono la visita di Umberto. Botteri è furioso dopo avere perso la sfida con la GMM sull'abito alla Scala della Brugnoli.

La trama dell'episodio di mercoledì 10 dicembre

Mario sorprende Caterina con un gesto inaspettato e clamoroso. Roberto assiste alla scena e non se ne capacita. Ettore, con uno stratagemma, impedisce a Matteo di scoprire cosa si nasconde dietro alla foto scomparsa. Greta tenta di avvicinarsi a Umberto, ma i suoi tentativi falliscono. Marcello scopre che Adelaide ha compiuto un folle gesto e si reca da lei. Vuole vederci chiaro e per questo chiede anche un parere medico a Enrico.

Cosa succede nella puntata di giovedì 11 dicembre

Marta e Odile sono seriamente in apprensione per Adelaide. Marcello, intanto, non può fare a meno di sentirsi in colpa nei confronti della donna. Insieme a Rosa decide di rinviare le nozze. Mario si reca da Fulvio e si scusa per avere baciato Caterina in pubblico. Johnny invita le Veneri a un concerto rock.

L'appuntamento di venerdì 12 dicembre

Fulvio non sa che fare. Il desiderio di Mario di convolare a nozze con Caterina lo ha spiazzato. Intanto, Matteo si trova davanti a un piccolo mistero. Nel suo ufficio c'è una pochette, è evidente che qualcuno è entrato in sua assenza. Adelaide apprende con sollievo che Marcello ha rinviato le nozze. Così, convoca Rosa Camilli e si mostra premurosa nei suoi confronti.