Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre: Adelaide tende una trappola a Marcello

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre. Nelle nuove puntate, Mario chiederà a Caterina di sposarlo, Adelaide parte per Natale ma è una trappola per Marcello. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 dicembre

Fulvio ha deciso come rispondere alla proposta di matrimonio che Mario ha fatto a sua figlia Caterina, nel frattempo Roberto non può far altro che accettare in silenzio quanto sta accadendo. Ettore parla con Matteo, che davanti a Odile lo accusa di aver rubato la foto che non trova più. Caterina, intanto, trova nel corredo della madre un nastro magnetico, mentre Agata trova un bando per restauratori su una rivista.

La trama dell'episodio di martedì 16 dicembre

Adelaide fa riammettere Marcello al Circolo, facendogli credere di aver superato quanto è successo. Nel frattempo Caterina fa ascoltare il nastro a Roberto, che prende spunto per dare il via ad una iniziativa natalizia. Agata è decisa a partecipare al bando per giovani restauratori e lo dice a Mimmo. Irene pensa di dover trascorrere il Natale da sola, ma riceve un invito inaspettato da Cesare, intanto Botteri deve affrontare un problema con il figlio Teo e ad aiutarlo ci sono Delia e Concetta.

Cosa succede nell'episodio di mercoledì 17 dicembre

Matteo viene invitato da Adelaide al Circolo per la festa di Natale, nel frattempo Botteri non sa come gestire l'arrivo di Teo a Milano, perché non sa come occuparsene e quindi arriva Ciro ad aiutarlo. Il ragazzino resta in Caffetteria dove fare nuove conoscenze. Roberto ha deciso di allestire uno studio di registrazione al Paradiso, che servirà per far incidere un disco di fiabe raccontate dalle Veneri. Mario, quindi, ne approfitterà per fare una sorpresa a Caterina.

L'appuntamento di giovedì 18 dicembre

Adelaide è ancora convinta di volersi vendicare e annuncia che a Natale non sarà presente per volare a Saint Moritz con Italo. Le Veneri accolgono con entusiasmo l'idea di Roberto, ed è in quel momento che Mario fa la proposta di matrimonio a Caterina, portandole un anello. Anita si occupa della copertina del disco e coinvolge anche Teo, che pare divertirsi molto in sua compagnia.

Cosa vedremo venerdì 19 dicembre

Umberto è triste per la partenza di Adelaide, perciò Enrico lo invoglia a non cedere alla malinconia e ad andare avanti. Intanto la contessa fa arrivare un biglietto a Marcello, in cui gli chiede di andare da lei per un'emergenza. Irene si prepara per il Natale con Cesare, intanto Roberto viene a conoscenza della proposta di matrimonio. Matteo cerca di convincere Marcello a non partire, perché ha paura delle reazioni di Adelaide, ma lui decide di raggiungerla.