Mara Venier ricorda Ornella Vanoni: “Era un’amica. Quella sera era a casa sul divano, aveva ordinato gelato”

Mara Venier ha ricordato Ornella Vanoni nel corso della puntata speciale di Domenica In: “Ho pensato non fosse vero, l’ho vista 2 settimane fa a Che Tempo che fa”. Poi il racconto della sua ultima sera: “Aveva chiesto del gelato, ma quando è arrivato lei non c’era più”.

Mara Venier ha omaggiato Ornella Vanoni nel corso di Domenica In, nella puntata in onda domenica 23 novembre e dedicata interamente alla cantante. La conduttrice ha condiviso con il pubblico alcuni suoi ricordi e ha anche raccontato l'ultimo incontro avuto con l'artista, morta il 21 novembre all'età di 91 anni.

"Non riesco a parlare di Ornella al passato, fa parte della nostra vita, anche delle persone che non hanno avuto la fortuna di conoscerla. A me sembra impossibile", ha spiegato Venier. Inizialmente ‘Zia Mara' non riuscita a metabolizzare la notizia, convinta che non fosse vera: "La prima reazione è stata pensare che fosse una fake news. Per un quarto d'ora non ci ho voluto credere, ho sperato che non fosse così". Mara Venier ha poi ricordato l'ultimo incontro con la cantante, che risale a due settimane prima della sua morte, quando entrambe sono state ospite di Che Tempo che va: "Mi ha bussato in camerino, sorretta da una persona che la accompagnava, era venuta a salutarmi. Simpatica e ironica anche sul suo stato, che non era il massimo".

Ornella Vanoni ospite a Che Tempo che fa a inizio ottobre

La conduttrice ha poi rivelato alcuni dettagli inediti sul giorno della sua morte, annunciata pubblicamente venerdì 21 novembre: "Quella sera era a casa sul divano, aveva mangiato la ricciola e ordinato il suo gelato preferito. Quando è arrivato il gelato, lei non c'era più. È andata via improvvisamente, come sperava".

Vanoni sarebbe dovuta andare ospite da Fabio Fazio questa sera, domenica 23 novembre, anche se "aveva un gran mal di schiena ultimamente", ha raccontato Venier. E l'ha anche ringraziata per la sua vicinanza: "La cantante era quasi una presenza fissa nel programma in onda su Nove e spesso si era seduta nel salotto di Che Tempo Che Fa a raccontarsi senza filtri, così come aveva sempre fatto, parlando anche della morte e di come questa non l'avesse mai spaventata.