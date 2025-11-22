Carlo Conti: “Per rispetto a Ornella Vanoni slitta l’annuncio dei Big di Sanremo”, il nuovo appuntamento al Tg1

Carlo Conti avrebbe dovuto annunciare il cast del prossimo Festival di Sanremo, con il solito appuntamento al Tg1, nella giornata di domani domenica 23 novembre. Il conduttore, ospite sul palco del Vanity Fair Stories, ha invece comunicato che l'annuncio slitterà di una settimana per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni.

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Una comunicazione accolta da un grande applauso della platea, quella di Carlo Conti, che intervistato dal direttore della nota rivista durante l'evento organizzato per i lettori, ha quindi affermato: "Avevo in mente di andare domani al Tg1 per dire il cast di Sanremo, mi sembra più rispettoso far slittare l'annuncio alla prossima settimana". Il direttore artistico, quindi, per omaggiare la grande artista, scomparsa nella serata di ieri a seguito di un arresto cardiaco, ha preferito non togliere attenzione ad un momento di cordoglio nazionale per la dipartita di una vera icona della musica italiana che, ancor di più in questi anni, era diventata anche un pilastro di alcuni programmi tv. L'appuntamento con il Tg1 delle 13:30, quindi, slitta a domenica 30 novembre.

Carlo Conti e il numero di cantanti in gara a Sanremo 2026

Il direttore artistico del Festival, in realtà, aveva già paventato la possibilità di annunciare i cantanti in gara nella prossima edizione di Sanremo entro fine novembre. Gli artisti, stando alle prime indiscrezioni, potrebbero superare il numero di 26, come era stato preventivato da Carlo Conti, che infatti aveva più volte dichiarato di non voler superare quella cifra, proprio per questioni organizzative e anche di durata della kermesse. Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, però, non era così certo della buona riuscita di questo proposito: "Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come richiesto dal Regolamento, ma di arrivare a 28. O anche a 30", a causa dei molteplici brani arrivati da quando sono state ufficialmente aperte le candidature alla kermesse.