Amadeus conduttore di Sanremo 2027? La risposta di Carlo Conti: “Dicono anche che la Fiorentina vincerà lo Scudetto”

Carlo Conti ha svelato come saranno i brani di Sanremo 2026, ha ufficializzato i conduttori di PrimaFestival e DopoFestival e ha replicato alle indiscrezioni sul ritorno di Amadeus al Festival.

Prende forma il Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà Sanremo, ha fatto il punto della situazione. La kermesse canora andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. I 30 Big in gara, da Fedez a Tommaso Paradiso, sono già stati rivelati. Inoltre, Conti ha ufficializzato le conduttrici di PrimaFestival: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Il conduttore ha ironizzato: "Saranno le mie Charlie's Angels". A occuparsi del DopoFestival, invece, sarà Nicola Savino: "Il compito di accompagnare musicalmente tutto quello che accadrà sarà affidato al Maestro Vittorio Cremonesi". Gianluca Gazzoli sarà sul palco dell'Ariston nel corso delle serate sanremesi. Si occuperà dello spazio dedicato alle Nuove Proposte.

Come saranno le canzoni del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha dato alcuni indizi sui brani che ascolteremo nel corso dell'evento. Ha svelato di aver dato spazio a sonorità che accontentano tutti i gusti musicali: "C'è un brano rock, brani dai ritmi latini, c'è la grande forza del rap, il pop più classico, le ballad, brani veloci che diventeranno tormentoni. C'è proprio di tutto. Una varietà che, forse, neanche lo scorso anno c'era". Insomma, a giudicare dalle sue parole, anche quest'anno ciascuno troverà la sua canzone del cuore.

Il futuro di Carlo Conti a Sanremo e le indiscrezioni su Amadeus. È stato chiesto al conduttore se quello del 2026 sarà il suo ultimo Festival. Conti è stato sibillino. Ha assicurato che la Rai dimostra di avere fiducia in lui: "Credo sia pronta a qualsiasi mia decisione. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto". Quindi gli è stato domandato un commento sulle indiscrezioni secondo le quali Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2027. Conti ha preferito ricorrere all'ironia:

Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l'altro giorno c'è stata un'indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto.

A chi non segue il calcio sarà utile sapere che la Fiorentina attualmente è ultima nella classifica di serie A.