Sanremo 2026: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi saranno le conduttrici del PrimaFestival

Saranno tre le conduttrici di Prima Festival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi già volti della commissione musicale di Sanremo Giovani 2025.

La prossima edizione di Sanremo è ormai alle porte e, come è noto, attorno al Festival si muove una macchina complessa, con vari ingranaggi e uno di questi è lo spazio che introduce ogni puntata della kermesse, ovvero il cosiddetto Prima Festival. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos sono stati resi noti i nomi di chi sarà il timone del format, si tratta di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Chi sono le tre conduttrici del Prima Festival

La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa, secondo cui le tre conduttrici che hanno fatto parte della commissione musicale di Sanremo Giovani, la cui finale andrà in onda su Rai1 domenica 14 dicembre. Un trio di donne che dal 24 al 28 febbraio, apriranno le danze sanremesi, prendendo il ruolo che lo scorso anno è stato di Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, annunciati tra l'altro al Tg1.

Quest'anno la musica sembra essere diversa, sebbene non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale. Pare che la speaker di Rai Radio 2, da sempre presente nel racconto festivaliero accanto a Gino Castaldo, la presentatrice Carolina Rey che è stata l'inviata di Uno Mattina proprio per l'edizione di Sanremo dello scorso anno, e infine la cantante e speaker di Radio 105, hanno conquistato il titolo di conduttrici del Prima Festival dopo il lavoro fatto nel talent Sanremo Giovani, che si appresta alla chiusura con la puntata prevista per questo fine settimana, condotta sempre da Gianluca Gazzoli e dove i sei giovani artisti arrivati in finale si giocheranno l'accesso alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Saranno due i vincitori del contest in onda su Rai1, a cui si aggiungeranno anche altri due giovani cantanti che, invece, provengono da Area Sanremo. È così che si verrà a completare il ventaglio di artisti che parteciperanno al Festival nella categoria parallela a quella dei Big in gara.