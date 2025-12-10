I sei finalisti di Sanremo Giovani: chi sono gli artisti che si giocano il festival

Ecco chi sono i sei artisti scelti dalla giuria di Sanremo Giovani che si giocheranno la finale del 14 dicembre, in prima serata su Rai1.

La semifinale del 9 dicembre ha decretato i sei finalisti di Sanremo Giovani. Nel corso della puntata andata in onda in seconda serata ieri, sono emersi i sei artisti che domenica prossima si giocheranno la possibilità di conquistare i due posti per la gara tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2026.

Nel corso della semifinale condotta da Gianluca Gazzoli, andata in onda in seconda serata su Rai2, a conquistarsi un posto per l'ultimo atto di questa edizione di Sanremo Giovani sono stati Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Una semifinale atipica, visto che nei giorni scorsi c'era stato l'improvviso abbandono di Soap per motivi personali. La gara tra 11 concorrenti si è risolta con quattro sfide a due e una a tre concorrenti.

La giuria di Sanremo Giovani

La giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, è stata affiancata da Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Adesso lo sguardo è verso l’ultima tappa che sarà il 14 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti, occasione durante la quale i 30 Big in gara all'Ariston il prossimo febbraio presenteranno i titoli delle loro canzoni in gara. Da lì usciranno i due nomi dei vincitori di Sanremo Giovani che si aggiungeranno agli altri due selezionati da Area Sanremo.

Il ritiro di soap: "Momento personale complesso"

"Ho deciso di non proseguire la mia partecipazione a Sanremo Giovani. È una scelta presa dopo tante riflessioni sia personali che condivise con il mio team di lavoro e alle persone che mi vogliono bene", erano state le parole con cui Soap aveva annunciato il suo ritiro dalla gara di Sanremo Giovani: "Sto affrontando un momento personale complesso e ho deciso di dedicare le mie energie a me stessa, allo spazio di cui ho bisogno e a un viaggio speciale che rimando da troppo tempo. Per me questa è già una vittoria".