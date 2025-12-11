Carlo Conti svela un retroscena su Sanremo 2026: cosa ha fatto con i cantanti esclusi dal Festival

Carlo Conti ha svelato di avere fatto un gesto nei confronti degli esclusi del Festival di Sanremo 2026. Poi ha ironizzato: “Sono preoccupato, quest’anno ci sono poche polemiche”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti svela il gesto fatto nei confronti dei cantanti esclusi al Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha fatto sapere che non tutti i cantanti hanno appreso l'esito della sua scelta dal TG1. In alcuni casi, si è premurato che non dovessero attendere tanto per un nulla di fatto. Il conduttore, poi, ha ironizzato sostenendo di essere preoccupato perché quest'anno ci sono poche polemiche.

Carlo Conti svela un retroscena, cosa ha fatto con i cantanti esclusi da Sanremo 2026. Il conduttore, intervenuto ad Atreju, ha spiegato di avere fatto un gesto di accortezza nei confronti degli artisti che non sono stati ammessi al Festival di Sanremo. Ha deciso di contattare gli esclusi per comunicare loro la sua scelta di persona: "Mi sembrava brutto, specialmente per certi nomi, farli aspettare il Tg delle 13:30 per scoprire lì se fossero o meno nella lista". E ha messo in conto eventuali reazioni scomposte: "Ad alcuni ho mandato un messaggio, autorizzandoli tranquillamente a mandarmi a quel paese".

Il Festival di Sanremo in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. Carlo Conti ha fatto sapere di avere ricevuto più di 300 brani ed è stato difficile per lui ridurli a 30. Con un pizzico di ironia, ha confidato che c'è un aspetto quest'anno che lo sta un po' preoccupando: la mancanza di polemiche. In effetti la lista dei 30 Big del Festival di Sanremo 2026 rivelata al Tg1 è passata quasi inosservata. Le parole del conduttore: "Quest'anno sono un po' preoccupato perché ci sono poche polemiche. Vediamo se strada facendo si crea un po' di polemica". Infine, ha rimarcato quanto Sanremo sia diventato un rito collettivo. Se prima si commentava il giorno dopo al bar, adesso tutta Italia esprime il suo parere sulle canzoni in tempo reale grazie ai social: "È la sua bellezza, un grande carrozzone che deve far discutere".