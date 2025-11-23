Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita di Ornella Vanoni: “Ha chiesto un gelato e poi è morta”

L'ultima richiesta di Ornella Vanoni prima di morire è stata poter mangiare un gelato. È quello che ha raccontato Mario Lavezzi, il produttore musicale, musicista oltre che autore e soprattutto amico personale di Vanoni, morta all'età di 91 anni la sera del 21 novembre. Lavezzi ha preso parte a all'evento dei Siae Awards a poche ore dalla scomparsa dell'amica, raccontando quelli che sono stati i suoi ultimi momenti di vita. "Avrebbe voluto morire così", ha detto senza riuscire a trattenere la commozione, supportato da Amadeus e Mogol che erano sul palco con lui.

Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita di Ornella Vanoni

Lavezzi, nel prendere parte all'evento, ha ripercorso l‘ultima serata a casa di Ornella Vanoni, prima che il suo cuore l’abbandonasse: "È successo che Ornella aveva appena cenato a casa sua, aveva già in programma di andare domani da Fazio, stava bene, poi si è seduta sulla poltrona per vedere la televisione e ha chiesto alla sua assistente domestica che dormiva con lei di portarle un gelato, che ne avrebbe voluto mangiare un po'. La domestica è andata in cucina, è tornata e l'ha trovata così. Il cuore l'ha abbandonata. Però è quello che lei avrebbe voluto, andarsene così". A quel punto Lavezzi non è riuscito a trattenere le lacrime e un applauso è partito dalla platea.

La camera ardente e i funerali di Ornella Vanoni

Intanto tra domenica e lunedì Milano darà il suo ultimo saluto a Ornella Vanoni. Nelle giornate di domenica e lunedì verrà allestita la camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di Milano, di fatto una seconda casa per la cantante che lì aveva coltivato la sua passione per la recitazione. Chiusa la camera ardente alle 14 di lunedì, un'ora dopo sono previsti i funerali presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera, alle ore 15.