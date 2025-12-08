La camera ardente per Sandro Giacobbe aperta l’8 e il 9 dicembre a Chiavari: gli orari per il pubblico

A Chiavari sono ore di raccoglimento e silenzio per dare l’ultimo saluto a Sandro Giacobbe, scomparso il 6 dicembre a causa di un tumore alla prostata. È stata allestita nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile la camera ardente per il cantautore, scomparso all’età di 75 anni. Un luogo aperto a tutti – amici, conoscenti, fan e concittadini – che vogliono omaggiare uno degli interpreti più amati della musica leggera italiana.

Gli orari della camera ardente e dei funerali

Le visite sono consentite in due giornate: lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 17 e martedì 9 dicembre dalle 9 alle 12. Nel pomeriggio di lunedì, alle ore 16, nella stessa cappella verrà impartita una benedizione, mentre i funerali si terranno martedì 9 dicembre alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, sempre a Chiavari. La scomparsa di Giacobbe ha lasciato un grande vuoto, non solo nel mondo della musica ma anche tra il pubblico che lo ha seguito e amato per anni. Con brani intramontabili come “Signora mia”, “Il giardino proibito” e “Sarà la nostalgia”, l’artista ha raccontato sentimenti, fragilità e speranze di intere generazioni, diventando una voce familiare nelle case e nei ricordi di tanti.

La famiglia chiede che le offerte vedano al reparto di Oncologia

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di destinare eventuali offerte al reparto di Oncologia dell’ospedale San Martino, trasformando il dolore in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza a chi sta vivendo la stessa malattia con cui anche Giacobbe ha combattuto a lungo. In queste ore, mentre la Liguria e il mondo della musica lo salutano per l’ultima volta, resta forte il ricordo di un artista elegante e riservato, capace di parlare al cuore con la forza semplice delle sue canzoni. Una voce che si spegne, ma che continuerà a vivere nelle note e nelle parole che ha lasciato in dono al suo pubblico.