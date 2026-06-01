Musei e parchi archeologici aperti e gratuiti il 2 giugno: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione
Anche per martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura ha annunciato che i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. È una misura che ormai è diventata perenne, ogni festività tantissimi musei e parchi archeologici italiani sono aperti, un po' per permettere ai connazionali di poter godere delle tantissime bellezze italiane in momenti in cui non si lavora (e senza spendere soldi, quindi rendendolo quanto più accessibile possibile) e dall'altra parte per portare quanti più stranieri possibili ad ammirare i tesori dell'Italia.
Musei, parchi e siti archeologici da visitare il 2 giugno 2026
Come sempre le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per quanto riguarda la prenotazione, il Ministero sottolinea che "trattandosi di un'apertura festiva ad accesso libero, per alcuni siti specifici ad alta affluenza (come il Cenacolo Vinciano o gli Uffizi) potrebbe comunque essere obbligatoria o fortemente consigliata la prenotazione dei biglietti gratuiti sui rispettivi canali ufficiali". Qui sotto una lista con alcuni dei musei e dei parchi che resteranno aperti durante la Festa della Repubblica, dal Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio a Pescara, in Abruzzo al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna a Crotone, passando per Certosa e Museo di San Martino a Napoli e il Museo del Cenacolo Vinciano a Milano. Ecco l'elenco, mentre la lista completa è sul sito del Ministero:
Abruzzo
- Abbazia di Santo Spirito al Morrone (Sulmona, AQ)
- Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio (Pescara, PE)
Basilicata
- Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi (Matera, MT)
- Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” (Venosa, PZ)
Calabria
- MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Reggio Calabria, RC)
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone, KR)
Campania
- Certosa e Museo di San Martino (Napoli, NA)
- Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia (Bacoli, NA)
Emilia-Romagna
- Pinacoteca Nazionale di Bologna (Bologna, BO)
- Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (Ferrera, FE)
Friuli-Venezia Giulia
- Museo Storico e Parco del Castello di Miramare (Trieste, TS)
- Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (Udine, UD)
Lazio
- Museo Archeologico Nazionale Prenestino e Santuario della Fortuna Primigenia (Palestrina, RM)
- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali (Roma, RM)
Liguria
- Museo Nazionale di Palazzo Reale (Genova, GE)
- Museo Archeologico Nazionale di Luni (Ortonovo, SP)
Lombardia
- Museo del Cenacolo Vinciano (Milano, MI)
- Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica (Cividale Camuno, BS)
Marche
- Rocca Roveresca di Senigallia (Ancona, AN)
- Galleria Nazionale delle Marche (Urbino, PU)
Molise
- Castello di Capua (Gambatesa, CB)
- Museo Nazionale del Paleolitico (Isernia, IS)
Piemonte
- Musei Reali di Torino (Torino, TO)
- Castello di Agliè (Agliè, TO)
Puglia
- Castello Svevo di Bari (Bari, BA)
- Museo Nazionale Archeologico di Taranto (MArTA) (Taranto, TA)
Sardegna
- Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (Cagliari, CA)
- Compendio Garibaldino di Caprera (La Maddalena, SS)
Sicilia
- Parco Archeologico della Valle dei Templi (Agrigento, AG)
- Teatro Antico di Taormina (Messina, ME)
Toscana
- Gallerie degli Uffizi (Firenze, FI)
- Museo Nazionale di San Matteo (Pisa, PI)
Trentino-Alto Adige
- Castello del Buonconsiglio (Trento, TN)
- Museo Civico di Chiusa (Bolzano, BZ)
Umbria
- Galleria Nazionale dell'Umbria (Perugia, PG)
- Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio (Gubbio, PG)
Valle d'Aosta
- Castello di Fénis (Fénis, AO)
- Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans (Aosta, AO)
Veneto
- Museo Archeologico Nazionale di Venezia (Venezia, VE)
- Museo Nazionale di Villa Pisani (Stra, VE)