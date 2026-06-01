Supermercati aperti il 2 giugno 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa della Repubblica
Il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, cade di martedì e molti italiani approfitteranno della giornata festiva per organizzare un pranzo in famiglia, una gita fuori porta o un barbecue con amici.
Come accade ogni anno, però, uno dei dubbi più frequenti riguarda le aperture dei supermercati e dei centri commerciali. Non tutte le catene seguiranno infatti le stesse regole: alcune hanno già confermato aperture straordinarie, mentre altre lasceranno la decisione ai singoli punti vendita, con orari che potranno cambiare da città a città.
Per evitare brutte sorprese prima di uscire con la lista della spesa, il consiglio è controllare sempre il sito ufficiale del supermercato di riferimento. In diversi casi, infatti, gli orari del 2 giugno vengono aggiornati direttamente nelle schede dei negozi pochi giorni prima della festività.
Da Conad passando per Esselunga e Lidl, fino a Carrefour ed MD, ecco quindi quali catene hanno già comunicato aperture confermate e quali, invece, potrebbero seguire orari variabili durante la Festa della Repubblica.
La lista dei supermercati aperti il 2 giugno: orari e punti vendita
Le principali catene di supermercati hanno comunicato che il 2 giugno 2026 diversi punti vendita resteranno aperti nonostante la Festa della Repubblica. In molti casi saranno previsti orari festivi o ridotti, magari simili a quelli della domenica, mentre altre insegne affideranno la gestione ai singoli negozi. Gli orari, quindi, possono variare anche da città a città.
Ecco l’elenco delle catene con le informazioni disponibili.
- Aldi – Al momento la catena tedesca non ha comunicato ufficialmente un piano nazionale per il 2 giugno 2026. Per conoscere gli orari aggiornati sarà necessario consultare la scheda del supermercato più vicino sul sito ufficiale della catena.
- Bennet – I supermercati Bennet dovrebbero essere aperti, anche se la catena non ha diffuso una comunicazione nazionale ufficiale per la Festa della Repubblica 2026. Gli orari potrebbero quindi cambiare in base alla città e al centro commerciale di riferimento.
- Carrefour – Anche in questo caso le aperture potrebbero quindi dipendere dai singoli punti vendita, soprattutto per Carrefour Express e Carrefour Market. Conviene verificare direttamente sul sito ufficiale o sull’app della catena.
- Conad – Conad ha invece comunicato ufficialmente un piano di aperture straordinarie per martedì 2 giugno 2026. Sul sito della catena è presente una pagina dedicata alla Festa della Repubblica con l’elenco delle regioni coinvolte e la possibilità di verificare il singolo punto vendita tramite il servizio “Trova negozio”. La società precisa che gli orari potranno variare: alcuni supermercati resteranno aperti tutto il giorno, altri soltanto la mattina.
- Coop – Coop non ha diffuso al momento un calendario nazionale delle aperture per il 2 giugno 2026. Questa catena, va detto, adotta spesso una gestione territoriale: in alcune aree i supermercati possono restare chiusi nei festivi più rilevanti, in altre sono previste aperture limitate.
- Esselunga – Diversi punti vendita Esselunga riportano già sul sito ufficiale la dicitura “Apertura straordinaria 02 giugno 2026” con orario festivo dalle 8 alle 20. La conferma compare direttamente nelle schede dei negozi consultabili online. Tra quelli che risultano aperti ci sono, ad esempio, i supermercati di Castellanza, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese. Anche in questo caso, però, gli orari possono cambiare in base alla città.
- Eurospin – Anche Eurospin non ha ancora pubblicato indicazioni ufficiali valide per tutta Italia. Le aperture saranno probabilmente gestite localmente dai singoli negozi.
- Iper La grande i – Per Iper La grande i non risultano ancora comunicazioni ufficiali generali sulle aperture del 2 giugno. Alcuni ipermercati potrebbero comunque restare aperti con orario festivo.
- Lidl – Per la catena tedesca non risultano ancora comunicazioni ufficiali nazionali sulle aperture della Festa della Repubblica. Alcuni negozi potrebbero osservare il normale orario festivo, mentre altri potrebbero chiudere o ridurre l’orario di apertura. La situazione varia da punto vendita a punto vendita.
- MD – Non sono state diffuse informazioni ufficiali nazionali sugli orari della Festa della Repubblica. Anche MD comunque segue una logica flessibile, con aperture decise a livello locale.
- Penny Market – Le aperture variano in base al singolo supermercato e alle decisioni territoriali.