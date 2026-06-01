Supermercati aperti il 2 giugno 2026: la lista dei centri commerciali attivi per la Festa della Repubblica

Dalla Conad a Carrefour, passando per Lidl, Esselunga e le altre principali catene della grande distribuzione: ecco la lista dei supermercati che, martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, resteranno aperti con orari festivi o ridotti, mentre per alcuni punti vendita non si escludono chiusure o aperture variabili in base alle decisioni locali.

Il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, cade di martedì e molti italiani approfitteranno della giornata festiva per organizzare un pranzo in famiglia, una gita fuori porta o un barbecue con amici.

Come accade ogni anno, però, uno dei dubbi più frequenti riguarda le aperture dei supermercati e dei centri commerciali. Non tutte le catene seguiranno infatti le stesse regole: alcune hanno già confermato aperture straordinarie, mentre altre lasceranno la decisione ai singoli punti vendita, con orari che potranno cambiare da città a città.

Per evitare brutte sorprese prima di uscire con la lista della spesa, il consiglio è controllare sempre il sito ufficiale del supermercato di riferimento. In diversi casi, infatti, gli orari del 2 giugno vengono aggiornati direttamente nelle schede dei negozi pochi giorni prima della festività.

Da Conad passando per Esselunga e Lidl, fino a Carrefour ed MD, ecco quindi quali catene hanno già comunicato aperture confermate e quali, invece, potrebbero seguire orari variabili durante la Festa della Repubblica.

La lista dei supermercati aperti il 2 giugno: orari e punti vendita

Le principali catene di supermercati hanno comunicato che il 2 giugno 2026 diversi punti vendita resteranno aperti nonostante la Festa della Repubblica. In molti casi saranno previsti orari festivi o ridotti, magari simili a quelli della domenica, mentre altre insegne affideranno la gestione ai singoli negozi. Gli orari, quindi, possono variare anche da città a città.

Ecco l’elenco delle catene con le informazioni disponibili.