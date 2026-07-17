Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger

Fedez è diventato di nuovo papà: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio al San Raffaele di Milano è nato Edoardo Lupo, frutto dell’amore con la compagna Giulia Honegger. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone Lucia e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

Fiocco azzurro in casa di Fedez. Il rapper milanese è diventato di nuovo papà: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, all'ospedale San Raffaele di Milano, è nato il piccolo Edoardo Lupo, frutto dell'amore con la compagna Giulia Honegger. La notizia del lieto evento è riportata da Gente.it, che cita fonti verificate. Si tratta del terzo figlio per l'artista dopo Leone Lucia e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez e Giulia Honegger sono diventati genitori

La nascita del terzogenito dell'artista è avvenuta nel segno della riservatezza. Per tutta la giornata di giovedì, infatti, i profili social del cantante sono rimasti in silenzio, lasciando i numerosi sostenitori sulle spine ma confermando la linea di privacy scelta dalla coppia fin dall'inizio della loro relazione. A differenza della relazione con Chiara Ferragni, infatti, Fedez e Giulia Honegger hanno scelto di proteggere i loro momenti più intimi, riducendo drasticamente l'esposizione mediatica. Durante tutta la gravidanza, infatti, anche il sesso del bebè era rimasto un segreto. La coppia aveva scelto di non rivelarlo pubblicamente, lasciando persino gli amici più stretti nell'incertezza e dando il via a un divertente "toto-nomi" e "toto-sesso" che, come raccontato qualche giorno fa sulle pagine di Chi, si è trascinato fino all'ultimo mese.

L'indizio social prima del parto

I follower più attenti, tuttavia, avevano già intuito che il momento del parto fosse ormai imminente. Soltanto pochi giorni prima della nascita, il rapper aveva fatto un'eccezione alla regola della pubblicando tra le sue storie di Instagram uno scatto di Giulia Honegger in costume con il pancione in evidenza. Nessun commento di accompagnamento, ma solo l'emoticon di un cuore bianco: un segnale discreto che, ad oggi, potrebbe aver lasciato intendere come la dolce attesa fosse quasi giunta al traguardo. Con l'arrivo di Edoardo Lupo si apre dunque un nuovo e importante capitolo familiare per il cantante milanese.

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