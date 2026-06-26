“Fedez pronto a mollare Ferragni all’altare per l’amante”, il like dell’imprenditrice al vecchio gossip di Angelica

Chiara Ferragni ha messo mi piace a un video TikTok in cui si ricorda il giorno delle sue nozze con l’ex marito Fedez, quando il rapper sarebbe stato a un passo dal lasciarla per l’amante Angelica Montini. Il diretto interessato, nel suo libro, aveva negato l’episodio ma il gesto social dell’imprenditrice appare come una conferma a distanza di tempo.

Chiara Ferragni e Fedez hanno ormai preso strade separate. Dopo il divorzio ufficializzato e pur rimanendo legati dai figli Leone e Vittoria, entrambi hanno ricominciato la loro vita: il rapper sta per diventare papà per la terza volta con la compagna Giulia Honegger, mentre l'imprenditrice ha ritrovato la serenità accanto all'imprenditore colombiano José Hernandez. Tuttavia, sui social, c'è chi continua ancora a guardare al passato e a parlare degli ex Ferragnez.

Su TikTok il profilo ferrynumberone, fanpage di Ferragni, ha pubblicato un video che ricorda il matrimonio della coppia, celebrato nel 2018 in Sicilia. Ad accompagnare le immagini una didascalia: "Aveva 31 anni ed era felice di sposarsi, allo stesso tempo il suo futuro marito era al telefono con la sua amante, promettendo che avrebbe lasciato tutto per lei se avesse detto sì". Il riferimento è a una vicenda emersa solo dopo il divorzio, secondo la quale Fedez avrebbe avuto per tutta la durata del matrimonio una relazione parallela con Angelica Montini e che sarebbe stato pronto a lasciare la futura moglie all'altare per stare con lei.

Il like segnalato dalla pagina su Chiara Ferragni

Tuttavia, il diretto interessato ha smentito il dettaglio della telefonata, pur confermando di aver tradito la moglie. Nel suo libro, pubblicato nell'ottobre del 2025, Fedez scriveva: "La vera rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello". Contrariamente a quanto aveva rivelato inizialmente Fabrizio Corona, la loro relazione non è durata anni e non si sono visti e frequentati "ogni giorno, ogni notte, sei mesi, un anno, due", nonostante il legame fosse come "un fuoco che brucia invisibile".

Chiara Ferragni ha però messo mi piace al video pubblicato su TikTok dalla sua pagina fan, quasi confermando invece quanto scritto a distanza di tempo: Fedez sarebbe stato sul punto di lasciarla all'altare. Non è la prima volta, di recente, che lancia una frecciatina all'ex marito: è successo quando a metà giugno ha pubblicato la frase di una canzone che è apparsa come un riferimento al rapper, cioè "a chi resta invece di scappare".