Fedez su Chiara Ferragni: “Del suo lavoro non ne capisce granché. Rapporti pessimi tra le nostre famiglie”

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni dopo la fine del loro matrimonio. Nel suo ultimo libro (L’acqua è più profonda di come sembra da sopra) una parte è dedicata all’imprenditrice digitale: dalle origini del rapporto al tradimento del rapper con Angelica Montini, passando per il caso Pandoro e Sanremo 2023. “Le auguro un futuro luminoso, ma ho dubbi sul suo lavoro. Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani”, si legge.

"Chiara per me è stata un po’ un’allucinazione collettiva, e probabilmente io lo sono stato per lei". Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni nel suo ultimo libro, pubblicato da Mondadori, dal titolo L'acqua è più profonda di come sembra da sopra. Il rapper ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, dando spazio anche al matrimonio con l'influencer e imprenditrice, finito ormai da più di un anno. "Siamo due estremi che per un certo momento si sono integrati perfettamente", scrive Fedez .

Un racconto che ripercorre luci e ombre della coppia mediatica Ferragnez, dalle origini ai momenti di crisi, dal tumore affrontato insieme al ‘Pandoro Gate', passando per il Festival di Sanremo 2023 (quello del Pensati Libera e del bacio con Rosa Chemical). E poi il tradimento di Fedez con Angelica Montini, la decisione di separarsi e i rapporti oggi. "Non ho mai veramente discusso con Chiara del perché è finita. Dal suo punto di vista, sono io il cattivo e, per un verso, non posso non essere d’accordo", si legge.

L'inizio dei Ferragnez

Tra Fedez e Chiara Ferragni non fu un colpo di fulmine. Lui all'epoca era fidanzato e fu colpito da un dettaglio di lei "apparentemente superficiale", cioè la lucentezza della sua pelle. "È questo che, secondo me, l'ha resa così vera per me fin dal primo momento", scrive. Tra loro una complicità che Federico Lucia non aveva mai trovato con nessun'altra: "Con lei ho parlato delle mie paure più grandi. Con lei mi sono spogliato davvero. È stata la mia confidente. La mia spalla. Quella che non ti fa sentire solo quando tutto fa schifo e non sai più dove sbattere la testa."

Non ci è voluto tanto tempo prima che le loro differenze iniziassero a emergere: "Mondi lontani. Ma ci incastravamo. Come due pezzi storti di un puzzle difficile. Noi siamo stati evidentemente ciò che il pubblico voleva nel mondo in cui lo voleva I conflitti c'erano, ma servivano cazzo". A un certo punto, però, i problemi hanno iniziato a prendere il sopravvento.

La crisi dei Ferragnez: "Eravamo mondi diversi destinati ad allontanarsi"

Il matrimonio dei Ferragnez comincia a vacillare nel 2023, quando si susseguono nella loro vita una serie di eventi, dalla scoperta del tumore di Fedez al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, passando per la rottura con Luis Sal e l'uso di psicofarmaci. "Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l'una dall'altra", si legge nel libro a proposito di quel periodo.

Fedez e Chiara Ferragni nel 2021

La differenze sociali e di visione tra Fedez e Ferragni cominciano a diventare un peso e non più un punto di forza, soprattutto per il rapper. "Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani", scrive. Anche i rapporti tra le rispettive famiglie "sono sempre stati pessimi", così come quelli di Fedez con gli amici e soci della moglie, primo fra tutti Fabio Maria Damato. "Potrei fare una lista delle volte in cui negli anni l'ho insultato e ci siamo presi a parole. Viveva della luce riflessa di mia moglie. E sulle sue frequentazioni: "Non li guardavo nemmeno in faccia. Li trovavo insopportabilmente noiosi. Convintissimi in modo immotivato. Una confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti".

Lo scandalo Pandoro e "l'errore di comunicazione"

La situazione precipita a dicembre 2023 quando Ferragni viene coinvolta nell'ormai noto ‘Pandoro Gate', per il quale l'Antitrust le dà una multa di 1milione di euro per "pratica commerciale scorretta". Fedez non ne sapeva nulla: "Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono incazzato".

Chiara Ferragni e il messaggio di scuse dopo il caso Pandoro

Fedez avrebbe provato in diversi modi ad aiutarla, dall'invito a donare il milione di euro in beneficenza al tentativo di non farle pubblicare il messaggio di scuse, che parlava della vicenda come di un "errore di comunicazione". "Io, in ogni caso, non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco, e tanto meglio, perché, se avessi aperto bocca, lei avrebbe fatto tutto il contrario", scrive il rapper. Il caso Balocco ha messo a dura a prova il loro rapporto, che però in famiglia era già teso ancor prima dell'intera vicenda: "In quell’anno abbiamo affrontato tre gironi infernali, tutti insieme".

"Da una parte c'era Chiara, dall'altra Angelica", Fedez racconta il tradimento

"La vera rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Lei pensa che la tradisco e io non mi metto nemmeno a discuterne, sapevo che aveva ragione", scrive Fedez a proposito della fine del suo matrimonio. È l'inizio del 2025 quando Fabrizio Corona, in una puntata di Falsissimo, parla per la prima volta dell'amante del rapper facendo nomi e cognomi: Veronica Montini. Fedez non nega di aver avuto un'altra donna parallelamente alla moglie, ma ci tiene a fare alcune precisazioni: "Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello". La loro relazione non è durata anni e non si sono visti e frequentati "ogni giorno, ogni notte, sei mesi, un anno, due", nonostante il legame fosse come "un fuoco che brucia invisibile".

Chiara Ferragni, Fedez e Angelica Montini

Fedez si era trovato davanti a un bivio: due donne, due sentimenti e due vite parallele che non hanno punti di incontro. "Da una parte c’era la vita come la casa del Mulino Bianco. La perfezione impacchettata. C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno", scrive a proposito di quel periodo.

Fedez sbattuto fuori casa: la rottura definitiva e il rapporto oggi

È però nel marzo 2024 che i Ferrangez arrivano a una rottura definitiva, quando dopo una lite Ferragni sbatte fuori di casa Fedez. Il rapper, a quel punto, non vuole più nascondere nulla ed essere sincero anche con i figli sul loro rapporto, ma qualcuno lo anticipa: "Qualcuno dei suoi aveva deciso di diffondere la notizia. Da quel momento le ho vietato di pubblicare foto dei bambini: perché quello che è successo dimostrava che c’è qualcuno che lavora per lei disposto a sacrificare il bene dei nostri figli. Pur di trovare una exit strategy".

Ad oggi Fedez non vive più con i bambini ma li vede regolarmente. Ha voltato pagina nella sua vita sentimentale, come testimoniano le foto che condivide sui social con Giulia Honegger, e non rinnega niente del suo matrimonio: "Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare.". Dopo quello che hanno vissuto insieme, le augura un "futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano". E sul suo lavoro: "Ho dubbi perché lei di business, in realtà, non ne capisce un granché".