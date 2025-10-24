Gossip
Chiara Ferragni: “Sono innamorata, spero duri per sempre. L’anno del divorzio da Fedez è stato difficile”

Chiara Ferragni è oggi “felicemente innamorata” di Giovanni Tronchetti Provera: “Spero che duri per sempre, sono molto romantica”. A pochi giorni dalla pubblicazione del libro di Fedez, l’influence torna a parlare anche della fine del matrimonio: “Il 2024 è stato molto difficile perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose”.
A cura di Elisabetta Murina
"Lei parla del 2024 come l’anno più brutto della sua vita, ma deve essere onesta intellettualmente e riconoscere che è stata lei stessa a contribuire a renderlo tale", scrive Fedez in L'acqua è più profonda di come sembra da sopra parlando di Chiara Ferragni. Nel suo ultimo libro autobiografico, il rapper ha dedicato una parte alla ex moglie raccontando l'inizio del loro amore, la crisi e la rottura definitiva. Il 2024 è stato l'anno in cui la separazione è stata ufficializzata e annunciata pubblicamente ai milioni di followers che li seguono.

E se Fedez parla in questi termini di quell'anno, diversa è la ricostruzione che ne dà Chiara Ferragni. "Nel corso degli anni, ho avuto i miei alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione (da Fedez), il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita", ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Cosmopolitan Spagna, pubblicata il 22 ottobre. Un solo giorno di distanza tra le sue parole e quelle dell'ex marito, che appaiono quasi come una risposta, anche se un collegamento diretto non c'è.

Ferragni spiega di aver passato un periodo d alti e bassi, che però le ha permesso di conoscersi meglio e di imparare tanto. Nonostante il passato, oggi gli ex Ferragnez hanno entrambi voltato pagina dal punto di vista sentimentale. Fedez è innamorato di Giulia Honegger, con cui condivide la quotidianità e diversi scatti sui social dei momenti passati insieme. Accanto a Ferragni c'è invece l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, che la rende felice: "Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale". Ad agosto era stata l'imprenditrice a pubblicare le prime foto di coppia sui social, ufficializzando un rapporto di cui ormai si parlava da diversi mesi. A settembre, inoltre, Fedez e Tronchetti Provera erano stati visti insieme davanti alla scuola dei figli, che frequentano la stessa.

