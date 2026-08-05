“Dove lasci i figli tutto il tempo?, la ‘nuova’ Chiara Ferragni risponde con serenità alle critiche

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di serenità sentimentale e familiare grazie al fidanzato José Hernandez. È con lui che sta trascorrendo le vacanze, anche se molti utenti hanno puntato il dito sull’assenza dei figli Leone e Vittoria: “Dove li lasci tutto il tempo?”. I bambini sono con lei, anche se da tempo non li mostra sui social in virtù dell’accordo con Fedez.

Chiara Ferragni ha raccontato di sentirsi bene con sé stessa dopo diverso tempo. È un periodo di serenità nella vita dell'influencer e imprenditrice digitale, che ha ritrovato la felicità accanto a José Hernandez e ora si gode le vacanze con la famiglia e il fidanzato, tra un impegno lavorativo e l'altro.

Dai tempi del divorzio con Fedez ha smesso di condividere sui social il volto dei figli Leone e Vittoria, che quindi compaiono nei suoi scatti solamente di spalle o da lontano. Questo è parte di un accordo stabilito con il rapper quando il loro matrimonio è finito, nel 2025, e che entrambi stanno rispettando. Tuttavia, la non esposizione mediatica dei bambini viene interpretata da molti come un "dove li lasciate per tutto questo tempo?", soprattutto durante il periodo estivo. Ferragni ha in realtà spiegato che i bambini hanno trascorso con lei tutto il mese e passeranno poi quello successivo con il padre. Un modo di continuare a gestire la genitorialità che permetta loro di passare lo stesso tempo sia con la madre che con il padre.

La scelta di Ferragni è orientata alla tutela della privacy dei minori ma ha generato un cortocircuito in alcuni utenti, che l'hanno appunto scambiata per disattenzione o assenza. E in più mostra tuttavia una distorsione ormai profonda: la pretesa che la presenza materna debba per forza essere documentata per essere ritenuta reale.

Fedez nel frattempo è alle prese con un altro bambino, il neonato Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger a fine luglio. Il rapper sta affrontando una nuova sfida dal punto di vista della paternità, ma non rinuncia a essere presente anche per i figli avuti dal precedente matrimonio. È infatti con lui, come ha spiegato Ferragni, che Leone e Vittoria passeranno il mese di agosto, probabilmente a Forte dei Marmi o in Sardegna, dove il rapper è solito trascorrere l'estate. Al contrario l'influencer dedicherà il prossimo mese alle vacanze con il fidanzato José Hernandez, che ha già conosciuto il resto della famiglia (la mamma Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca) e anche i due bambini. Un legame, quello con l'imprenditore colombiano, che porta Ferragni a una nuova consapevolezza sull'amore e anche su sé stessa, facendola sentire bene e in salute come mai prima. A chi la accusava di "essere ingrassata", spiegando semplicemente di essere serena e non più ossessionata da un'immagine perfetta da mostrare alle milioni di persone che la seguono.

Il nuovo capitolo della vita dell'imprenditrice segna una rottura netta con il passato: meno apparenza e più tutela degli affetti intimi. La risposta alle polemiche sulla forma fisica e sulla presenza dei figli restituisce l'immagine di una donna che ha smesso di rincorrere il consenso a tutti i costi. La scelta di sottrarre i figli all'obiettivo non è sintomo di assenza, ma la forma più concreta di protezione.