Fedez papà tris, le congratulazioni di Carlo Conti e il silenzio di Chiara Ferragni: “Bene necessario”

Carlo Conti ha fatto le congratulazioni a Fedez per la sua terza paternità: il rapper è diventato padre di Edoardo Lupo, il primo figlio con la compagna Giulia Honegger. “Bene necessario”, ha scritto il conduttore ricordando il brano di Sanremo (Male necessario). Nel frattempo, nessuna reazione pubblica da parte della ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez è diventato papà per la terza volta. Il rapper ha annunciato la nascita di Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria avuti con la ex moglie Chiara Ferragni. Una paternità vissuta per la maggior parte lontano dai riflettori e dai gossip, fatta eccezione per qualche scatto pubblicato sui social dai diretti interessati. Fino all'ultimo, infatti, non erano noti la data di nascita o il sesso del bebè.

"Una gioia così grande", ha scritto Fedez sui social nell'annunciare l'arrivo del bambino. Ad accompagnare il messaggio ad alcune foto in ospedale con la neo mamma, che ha partorito all'ospedale San Raffaele di Milano. Tantissimi i messaggi di congratulazioni comparsi sotto il post, da personaggi della tv e dello spettacolo che negli anni hanno lavorato con Fedez. "Congrats", ha scritto Simona Ventura al neo papà. E anche Carlo Conti ha commentato citando in versione modificata il brano che il cantante ha portato in gara al Festival di Sanremo 2026: "Bene Necessario". Il riferimento è al titolo del brano con Marco Masini, Male Necessario.

Nessuna reazione invece dalla ex moglie Chiara Ferragni, che pubblicamente per il momento ha scelto di non rilasciare commenti o like. L'imprenditrice, tuttavia, avrebbe fatto sentire la sua vicinanza a Honegger durante la gravidanza: secondo il settimanale Oggi, le avrebbe consigliato una ginecologa a cui affidarsi, dandole direttamente il contatto, simbolo di una pace ritrovata anche con l'ex marito Fedez.