Quali sono le cose che Fedez smentisce sul caso Montini: dall'accordo con Corona al pensiero di annullare le nozze Dopo la pubblicazione dei retroscena di Fabrizio Corona su Angelica Montini, Fedez rompe il silenzio e smentisce alcune accuse che gli erano state mosse in primis da Chiara Ferragni. Il rapper ha smentito categoricamente un accordo con Corona sulla pubblicazione dei fatti, negando anche di aver telefonato alla sua amante poco prima del matrimonio.

A cura di Sara Leombruno

Dalla pubblicazione del nuovo episodio di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona aveva svelato i retroscena su Angelica Montini, Fedez non aveva proferito parola. Almeno fino a qualche ora fa, quando su Instagram ha chiarito la sua posizione su alcune delle accuse che gli erano state mosse in primis da Chiara Ferragni, che aveva parlato di un accordo tra lui e Corona per "vendicarsi dell'amore non più corrisposto" dalla sua amante. Il rapper ha smentito categoricamente quanto detto dall'ex moglie, negando anche di aver telefonato ad Angelica poco prima del matrimonio.

Fedez: "Mai pensato di lasciare Chiara prima del matrimonio"

In prima battuta, Fedez ha smentito quanto detto da Corona sull'episodio avvenuto prima del matrimonio con Chiara, quando avrebbe chiamato Angelica poco prima delle nozze per dirle che, se lei avesse voluto, lui avrebbe annullato tutto. "L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del mio matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola. Ho scelto Chiara con convinzione, l'ho amata, l'ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia", ha chiarito il rapper.

Che poi ha aggiunto di aver incontrato Montini qualche mese prima delle nozze, ma i due si erano allontanati per concentrarsi sulle loro vite. "Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere", le parole.

La smentita sul presunto accordo con Fabrizio Corona

Fedez non ha avuto molto da ridire sulla ricostruzione di Corona, ma spiega che il tutto sarebbe nato da un suo momento di debolezza in cui gli avrebbe confessato i suoi sentimenti per Angelica. Nessun accordo premeditato, sostiene il rapper: "Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un'amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria dei complotti o manipolazioni".

Conscio, a sua detta, del possibile danno d'immagine, avrebbe "provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare". Con queste parole Fedez rinnegherebbe le accuse di ogni forma di piano studiato con Corona per la pubblicazione dei contenuti, nonostante il fatto che, nello stesso video di Falsissimo, emergano le parole della sua assistente che potrebbero far pensare a una forma di intesa.