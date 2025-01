Perché nel video su Angelica Montini c’è l’indizio di un accordo tra Fedez e Corona: “Così lui ne esce male”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sono passate più di 48 ore dalla pubblicazione dell'ultimo episodio di Falsissimo, la rubrica di Fabrizio Corona in cui svela i retroscena sul matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni e parla di Angelica Montini. La 26enne, milanese d'origine e stilista di professione, è la donna che il rapper avrebbe sempre amato, anche quando la relazione con l'imprenditrice sembrava andare a gonfie vele. Note audio, spezzoni di telefonate e screen di messaggi: la domanda ricorrente è se Fedez fosse d'accordo sulla pubblicazione di contenuti così intimi. Un indizio potrebbe venire da alcune dichiarazioni dell'assistente del rapper, Eleonora Sesana, nel video di Corona.

Fedez d'accordo sulla pubblicazione del caso Montini? L'indizio nel video di Corona

Un primo indizio sul presunto accordo con Fedez proviene da Fabrizio Corona, quando all'inizio del video dice che il rapper gli avrebbe detto: "Io non posso impedire a un giornalista di pubblicare un articolo, è censura. Non posso impedirti di fare il tuo lavoro e di pubblicare queste cose". Accusato da Chiara Ferragni nelle stories da lei pubblicate ieri sera di "aver deciso a tavolino" insieme all'ex marito "ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente per vendicarsi dell'amore non più corrisposto" da Angelica Montini, però, Corona smentisce.

Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara, chi sono e cosa faccio. Federico si è lasciato andare […]. Io ho scelto di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire.

La prova del fatto che Fedez non solo fosse informato sulla volontà dell'imprenditore di pubblicare lo scoop, ma che avrebbe anche – in qualche modo – preso a parte a questa decisione, proviene proprio dal video dell'episodio di Falsissimo dedicato alla vicenda. Precisamente, da una conversazione telefonica che intercorre tra il rapper, Fabrizio Corona e la sua assistente, Eleonora Sesana.

Le parole dell'assistente di Fedez sul caso Montini

L'audio interessato è quello che Corona manda in onda a partire dal minuto 17 dell'episodio di Falsissimo. L'ex re dei paparazzi stava raccontando di quando, poco prima di sposarsi, Fedez aveva chiamato Montini per dirle che, se lei glielo avesse chiesto, lui avrebbe annullato le nozze in nome del loro amore: "Io amo te, se tu me lo chiedi io lascio tutto – spiega Corona – lei rispondeva che lo amava, ma che era pronta a starsene in disparte". A quel punto, per confermare quanto detto, fa partire un audio in cui chiede direttamente a Federico se fosse vero il retroscena sul matrimonio.

"Mezz'ora prima di sposarti l'hai chiamata e le hai detto ti amo, me l'hai raccontato tu", dice Corona. Interviene però l'assistente che, in una sorta di obiezione di coscienza, gli domanda: "Ma può uscire questa cosa secondo te, Fabrizio?". E ripete ancora: "Secondo te, Federico, può uscire sta roba?", riferendosi stavolta al suo assistito, facendo intendere che lui fosse consapevole dalla volontà di Corona di pubblicare la notizia. Fabrizio si intromette: "Nell'ottica di quello che ha fatto la Ferragni, sì". "Ma ci passa male Federico, ma cosa state dicendo? Ma non può uscire una roba del genere", urla la donna.

Anche se il diretto interessato ancora non si è espresso a riguardo, l’audio della sua assistente sembrerebbe un indizio sul presunto accordo tra Fedez e Fabrizio Corona, che proverebbe che il rapper fosse quantomeno informato sulla pubblicazione dello scoop.