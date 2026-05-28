È morto il padre dell’attore Emanuel Caserio: “Stessa malattia di mio fratello, la famiglia non esiste più”

È morto il padre di Emanuel Caserio. L’attore, noto per il ruolo di Salvatore Amato che interpretava fino a qualche mese fa ne Il paradiso delle signore, ha dato il triste annuncio. La morte è avvenuta vent’anni dopo quella del fratellino di 9 anni: “Scomparsi entrambi per la stessa malattia”.

Emanuel Caserio e una foto della sua famiglia condivisa su Instagram

Grave lutto per Emanuel Caserio. È morto il padre. Un dolore che riapre un'altra ferita che ha lacerato la famiglia Caserio, la morte del fratellino Edoardo a soli 9 anni: "Ora avrà di nuovo il suo papà", ha scritto l'amatissimo attore sui social. Qualche mese fa ha lasciato il ruolo di Salvatore Amato nella serie tv di Rai1 Il paradiso delle signore, ma gli spettatori continuano a seguirlo con affetto e in questi giorni di lutto, gli stanno facendo sentire il loro sostegno.

L'annuncio dell'attore che interpretava Salvatore ne Il paradiso delle signore

Emanuel Caserio ha pubblicato sui social una serie di foto che lo ritraggono con il padre. Nella più recente stringe la mano all'uomo mentre è in un letto d'ospedale. Poi lo scatto che ritrae un momento felice: Emanuel è ancora bambino e con i due fratellini e la madre festeggiano il padre nel giorno del suo compleanno, davanti a loro una grande torta. L'attore ha accompagnato le foto con una lunga dedica per il papà. Ha confidato che di certo un giorno si ritroverà a richiamare il suo numero sperando in una risposta. Intende lasciarsi coccolare da questa illusione per trovare la forza di andare avanti e, come il padre gli ha chiesto, "non arrendersi mai".

Emanuel Caserio ha interpretato Salvatore Amato ne Il paradiso delle signore

Vent'anni fa la morte del fratellino di 9 anni

La morte del padre di Emanuel Caserio è giunta vent'anni dopo quella del piccolo Edoardo, fratello dell'attore. Padre e figlio avevano la stessa malattia: "Era il 2006 quando Edoardo, a soli 9 anni, è scomparso per questa stessa malattia… tu perdevi un figlio e io un fratello". Sono parole comprensibilmente amare quelle dell'attore: "Ad oggi non esiste più la famiglia che eravamo, ma di una cosa sono felice. Ora sei di nuovo con Edoardo e lui avrà di nuovo il suo papà". Emanuel Caserio ha concluso il suo post assicurando che si prenderà cura della madre e della sorella Jessica: "Però vi prego voi due dateci la forza di attraversare questo dolore senza mai incattivirci con la vita".