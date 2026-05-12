Lutto per Beppe Braida, è morto il padre Ferdinando: “Ciao papà, fai buon viaggio”

Lutto per Beppe Braida. Il comico e conduttore torinese, volto storico di Zelig e Colorado, ha annunciato attraverso i propri canali social la scomparsa del padre Ferdinando, che aveva da poco compiuto 96 anni.

Lutto per Beppe Braida. Il comico e conduttore torinese, volto storico di Zelig e Colorado, ha annunciato attraverso i propri canali social la scomparsa del padre Ferdinando: "Fai buon viaggio, papà", le parole a corredo del post. Un legame profondo, quello tra i due, che Braida aveva spesso condiviso con i propri follower attraverso scatti quotidiani e messaggi d'affetto.

L'annuncio sui social: "Fai buon viaggio"

L'annuncio è arrivato nella serata di lunedì 11 maggio con un post su Instagram. A corredo di una foto che ritrae la mano del padre stretta alla sua, Braida ha scritto: "Torino 11/05/2026 ore 19.10. Ciao papà fai buon viaggio". Poche parole che hanno immediatamente raccolto la vicinanza di migliaia di colleghi. Ferdinando Braida, classe 1930, aveva da poco compiuto 96 anni. Era un volto noto per chi seguiva il comico sul web: il 22 dicembre 2022, in occasione del suo 92esimo compleanno, Braida aveva celebrato il traguardo con orgoglio su Facebook, definendolo un esempio di forza e longevità.

Lo scatto pubblicato da Beppe Braida sui social per annunciare la morte del padre

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

Sotto il post dell'annuncio si è scatenata un'ondata di solidarietà da parte di numerosi esponenti del mondo della televisione e dello sport. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio ci sono stati Massimiliano Rosolino e il duo Ficarra e Picone, seguiti dai colleghi di una vita come Federico Basso e Max Cavallari dei Fichi d'India. Anche Walter Nudo e i Jalisse hanno voluto lasciare un pensiero d'affetto, stringendosi attorno al dolore del comico torinese in questo momento di perdita.

Il ritiro dall'Isola dei Famosi per stare vicino ai genitori

Gli spettatori abituali dell'Isola dei Famosi, ricorderanno quanto accaduto nel 2021, quando Beppe Braida partecipò come concorrente. La sua esperienza nel reality fu bruscamente interrotta proprio a causa delle condizioni di salute dei genitori: entrambi erano risultati positivi al Covid-19 e il padre era stato ricoverato in ospedale. In quell'occasione, non ebbe esitazioni: decise di abbandonare immediatamente il gioco in Honduras per rientrare in Italia e stare accanto alla sua famiglia in un momento così critico. "Mio padre è stato ricoverato, non posso stare qui", disse tra le lacrime ai compagni d'avventura prima di imbarcarsi per il ritorno.