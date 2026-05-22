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L’addio di Arianna Montefiori al padre George Eastman: “Mi mancherai da farmi male, non riesco a smettere di piangere”

Il dolore di Arianna Montefiori per la morte dell’amatissimo padre Luigi. L’attore, noto con il nome d’arte di George Eastman, si è spento a 83 anni dopo una malattia diagnosticata nel 2020.
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A cura di Daniela Seclì
Arianna Montefiori abbraccia il padre Luigi nel giorno del matrimonio con Briga
Arianna Montefiori abbraccia il padre Luigi nel giorno del matrimonio con Briga

Arianna Montefiori piange la morte del padre Luigi. L'attore, noto con il nome d'arte di George Eastman, era uno dei volti più rappresentativi degli spaghetti western. Si è spento a 83 anni dopo una malattia diagnosticata nel 2020. La figlia lo ha ricordato con immenso amore, in un post pubblicato sui suoi profili social: "Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno".

Morto George Eastman, il dolore della figlia Arianna Montefiori

Arianna Montefiori ha confidato che da quando, nel 2020, il padre si è ammalato ha temuto in ogni istante che potesse arrivare il momento di dirsi addio: "Solo adesso realizzo che ogni giorno in più era comunque vita e che in questi sei anni c’è stata ancora vita". L'attrice è grata per avere potuto condividere tanti momenti importanti con il padre. Luigi Montefiori era presente al suo matrimonio con Briga e ha avuto modo di conoscere la nipotina Allegra: "Hai aspettato che diventassi una donna che mi sposassi, ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre. E seppur in maniera fugace sono felice, papi mio, che i tuoi occhi si siano incontrati con quelli di Allegra". La trentunenne ha aggiunto che nonostante oggi sia una madre, si sentirà per sempre sua figlia e non dimenticherà il suo abbraccio forte che la faceva sentire al sicuro.

La dedica dell'attrice per il padre scomparso a 83 anni

"Mi mancherà da farmi male non poterti più chiamare tutti i giorni ‘papinooo'", ha aggiunto Arianna. E ha riportato alla mente altri momenti solo loro, che le mancheranno tanto: quando riusciva a fare ridere il papà e lui esclamava "Sei proprio una pagliaccia amore mio" o quando lo interrogava sui temi importanti della vita, sicura che lui avesse tutte le risposte. A conclusione del suo messaggio, lo ha voluto ringraziare per essere stato il suo porto sicuro:

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Grazie papà, perché sei sempre stato il mio punto fermo nella vita, perché la tua calma e la tua saggezza mi facevano respirare anche nei miei momenti più bui. Ti prometto che parlerò e racconterò di te ad Allegra ogni giorno, dell’uomo, attore e padre incredibile che sei stato. Ho il cuore in mille pezzi, le lacrime non smettono di scendere e la mano mi trema. Continua a proteggermi da lassù, ti prego papà, perché avrò sempre un disperato bisogno di te. Ti amo immensamente, all’infinito.

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