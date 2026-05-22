L’addio di Arianna Montefiori al padre George Eastman: “Mi mancherai da farmi male, non riesco a smettere di piangere”
Arianna Montefiori piange la morte del padre Luigi. L'attore, noto con il nome d'arte di George Eastman, era uno dei volti più rappresentativi degli spaghetti western. Si è spento a 83 anni dopo una malattia diagnosticata nel 2020. La figlia lo ha ricordato con immenso amore, in un post pubblicato sui suoi profili social: "Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno".
Morto George Eastman, il dolore della figlia Arianna Montefiori
Arianna Montefiori ha confidato che da quando, nel 2020, il padre si è ammalato ha temuto in ogni istante che potesse arrivare il momento di dirsi addio: "Solo adesso realizzo che ogni giorno in più era comunque vita e che in questi sei anni c’è stata ancora vita". L'attrice è grata per avere potuto condividere tanti momenti importanti con il padre. Luigi Montefiori era presente al suo matrimonio con Briga e ha avuto modo di conoscere la nipotina Allegra: "Hai aspettato che diventassi una donna che mi sposassi, ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre. E seppur in maniera fugace sono felice, papi mio, che i tuoi occhi si siano incontrati con quelli di Allegra". La trentunenne ha aggiunto che nonostante oggi sia una madre, si sentirà per sempre sua figlia e non dimenticherà il suo abbraccio forte che la faceva sentire al sicuro.
La dedica dell'attrice per il padre scomparso a 83 anni
"Mi mancherà da farmi male non poterti più chiamare tutti i giorni ‘papinooo'", ha aggiunto Arianna. E ha riportato alla mente altri momenti solo loro, che le mancheranno tanto: quando riusciva a fare ridere il papà e lui esclamava "Sei proprio una pagliaccia amore mio" o quando lo interrogava sui temi importanti della vita, sicura che lui avesse tutte le risposte. A conclusione del suo messaggio, lo ha voluto ringraziare per essere stato il suo porto sicuro:
Grazie papà, perché sei sempre stato il mio punto fermo nella vita, perché la tua calma e la tua saggezza mi facevano respirare anche nei miei momenti più bui. Ti prometto che parlerò e racconterò di te ad Allegra ogni giorno, dell’uomo, attore e padre incredibile che sei stato. Ho il cuore in mille pezzi, le lacrime non smettono di scendere e la mano mi trema. Continua a proteggermi da lassù, ti prego papà, perché avrò sempre un disperato bisogno di te. Ti amo immensamente, all’infinito.