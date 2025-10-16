L’ultima puntata di Salvatore Amato al Paradiso delle Signore: “Non dimenticherò da dove sono partito”

Quella di giovedì 16 ottobre è stata l’ultima puntata del Paradiso delle signore in cui è comparso Salvatore Amato, il personaggio interpretato da Emanuel Caserio. Uno dei volti storici della soap che, però, come tanti altri prima di lui ha deciso di lasciarsi alle spalle questa intensa avventura televisiva, con una scena davanti alla quale i fan non hanno potuto trattenere la commozione.

Gli appassionati del Paradiso delle Signore non riusciranno a trattenere la commozione per l'addio di Emanuel Caserio, l'attore che interpreta uno degli iconici personaggi della soap, ovvero Salvatore Amato. Quella di giovedì 16 ottobre è stata la sua ultima puntata. Il suo è uno di quei ruoli presenti fin dai primissimi episodi e che, pian piano, ha assunto una struttura sempre più definita e sfaccettata. È arrivato, però, anche per lui, il momento dei saluti, come altri protagonisti della soap ha preso la decisione di andare via.

L'addio di commosso di Salvatore Amato

Una scena che non può suscitare un moto di emozione, soprattutto per chi ha seguito l'evoluzione di questa serie passo dopo passo. Da cameriere inesperto e con la voglia di emanciparsi in una città lontana dalla sua Sicilia, come era la fredda Milano degli Anni Sessanta, Salvatore Amato è diventato uno dei volti più amati della fiction, a cui il pubblico si è affezionato guardando con apprensione le difficoltà per mettere su la caffetteria alle spalle del Paradiso o incontrare, finalmente, la donna della sua vita. La trama della fiction vuole che proprio per amore, Salvatore lasci Milano, per dare una chance alla sua nuova famiglia, formata da sua moglie e suo figlio.

Ed è così che nel bar completamente vuoto, Salvatore e Marcello, che un tempo sono stati soci e sono cresciuti tra una colazione e un caffè pomeridiano, raggiungendo i loro sogni, sono ora costretti a salutarsi: "Ne ha visti di amori nascere questa caffetteria eh, amori, risate, baci. Promettimi una cosa Marcello, che continuerà ad essere così, me lo prometti?". E la risposta dell'amico: "Ci proveremo Salvo, dai" che poi gli augura commosso: "Sono sicuro che questo per te è stato solo l'inizio e che ti aspetta qualcosa di bello e altrettanto grande con Elvira". L'addio vero e proprio si consuma in questo momento: "Non dimenticherò mai da dove sono partito e chi mi ha accompagnato durante il viaggio" dice con la voce quasi rotta dal pianto, per poi abbracciare il suo fedele compagno di tante avventure.

Un addio, uno dei tanti che ha visto questa soap, ma forse uno tra quelli più sentiti da parte del pubblico, che vede così andar via un altro pezzo della serie originaria, lasciando spazio a nuovi volti e nuove trame ancora da raccontare.