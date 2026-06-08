Pino Insegno celebra le nozze del fratello Claudio con Stefano Minotti, la festa a tema cinema e gli invitati vip

Pino Insegno ha celebrato il matrimonio del fratello Claudio con il compagno Stefano Minotti. La cerimonia si è svolta il 7 giugno ed è stata a tema cinema, passione che ha unito gli sposi più di 7 anni fa. A portare le fedi il cane della coppia e tra gli invitati diversi volti dello spettacolo, da Barbara Foria a Pierfrancesco Pingitore.

Claudio Insegno si è sposato. Il fratello minore di Pino Insegno, regista e attore, ex prof di Saranno Famosi, è convolato a nozze con il compagno Stefano (Step) Minotti. La cerimonia si è svolta domenica 7 giugno a Villa Domus Urania e a celebrare l'unione è stato proprio il noto conduttore. I due sono una coppia dal 2019 e tra loro una differenza d'età di 31 anni.

Per il suo grande giorno, Claudio Insegno ha voluto che fosse il fratello Pino a celebrare l'unione con il compagno. E così, davanti a parenti e amici, il conduttore ha indossato la fascia e ha unito in matrimonio la coppia. "Il bello dell’amore è che non contano gli anni in amore, ma contano le emozioni. E le loro emozioni insieme funzionano e funzionano nelle risate, negli sguardi, nelle piccole abitudini e anche nelle follie quotidiane“, ha detto parlando agli sposi. Non è mancata poi un po' di ironia nel discorso, che ha scherzato sul cane della coppia: "La vera star di questa storia d’amore è Burt. Perché mentre tutti oggi sono qui perché pensano che si celebri un matrimonio, chi li conosce sa bene che loro due convivono da anni nella casa di Burt. Burt è l’unico essere vivente che riesce a dirigere un regista, correggere un autore e mettere in scena un attore, senza mai aver frequentato una scuola di cinema".

Dopo il momento delle promesse e dell'unione, la giornata è continuata con festeggiamenti a tema cinema. Tutta la location è stata allestita secondo questa idea, dal nome dei tavoli ispirati ai film al ciak e alla sedia da regista. Il cinema e il mondo dello spettacolo è stata una delle passioni che ha fatto avvicinare la coppia, ormai più di 7 anni fa. Claudio Insegno stava dirigendo un musical e all'epoca Stefano Minotti era uno studente di 22 anni con una grande passione per il mondo del cinema

Testimone dello sposo sono stati la doppiatrice Monica Ward, sorella di Luca Ward e il manager Giulio Pangi. Le fedi sono state affidate a Burt, il cagnolino della coppia. Alla cerimonia erano presenti diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e del cinema, da Barbara Foria a Milena Miconi, poi ancora Giampiero Ingrassia, Justine Mattera, Pierfrancesco Pingitore, Tosca Donati, che si è poi esibita sul palco con gli sposi.