Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo alle Terme di Stigliano: le foto delle nozze

Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo il 9 luglio alle Terme di Stigliano. Le immagini della cerimonia escono solo ora, tra gli auguri dei volti di Ballando con le Stelle.

Il giorno che per anni aveva definito una formalità è arrivato, e Simone Di Pasquale lo ha vissuto fino in fondo. Lo storico maestro di Ballando con le Stelle ha sposato Maria Di Stolfo lo scorso 9 luglio, in una cerimonia celebrata alle Terme di Stigliano, alle porte di Roma. Le immagini di quella giornata sono arrivate sui social soltanto in queste ore, quando la sposa e l'amica Rossella Erra hanno deciso di aprire l'album di famiglia.

Il video della sposa e il "sì" più atteso

A raccontare le emozioni della cerimonia è stata la stessa Maria Di Stolfo, che ha affidato a un video il suo pensiero per il marito. "Sì, per sempre. È stata una giornata straordinaria, il coronamento del sogno più bello della mia vita. Finalmente posso dirti mio marito Simone… e guardare quella fede che brilla al tuo dito mi fa un effetto indescrivibile". Parole che rovesciano la posizione di partenza della coppia: era stata proprio Maria, un tempo, a dire di non volersi sposare, salvo poi diventare la vera regista di un traguardo inseguito per anni.

La cerimonia raccontata da Rossella Erra

A fissare i momenti della giornata è stata anche Rossella Erra, opinionista del programma di Milly Carlucci e amica della coppia, che ha condiviso le immagini della sposa all'altare, in abito bianco e velo lungo, davanti al sindaco con la fascia tricolore. "Con voi e per voi. Non c'è altro da aggiungere, perché parlano le immagini di questo grande amore". Ad accompagnare i video la voce di Sal Da Vinci con Per sempre sì, colonna sonora scelta per la cerimonia. Gli abiti degli sposi portano la firma di Pinella Passaro, mentre la cornice delle Terme di Stigliano restituisce quel quadro bucolico che Di Pasquale aveva anticipato tempo fa, quando parlava di una festa raccolta lontano dai riflettori.

La pioggia di auguri dal mondo di Ballando

Sotto le immagini si è raccolto quasi per intero il parterre del programma di Rai1. I maestri e i professionisti hanno commentato con affetto: da Pasquale La Rocca, che ha parlato di sposi "Bellissimi", a Carlo Aloia con un "Meravigliosi", fino a Nina Soldano. Anche i ballerini più giovani come Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina hanno lasciato il loro segno. Tra i più toccati Sara Di Vaira, per anni collega di Di Pasquale nel ruolo di tribuna a bordo pista insieme alla stessa Erra: "Che giorno indimenticabile". Un coro che restituisce il peso di una seconda famiglia, quella televisiva, che segue il maestro dai suoi primi passi in pista.