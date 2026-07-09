Aurora Ramazzotti e il primo ballo con Goffredo Cerza alle nozze: “Mesi di preparazione, ogni lezione litigavamo”

Aurora Ramazzotti ha raccontato il dietro le quinte del primo ballo con Goffredo Cerza al suo matrimonio: “È stato lui a volere il tango, abbiamo iniziato con le lezioni mesi prima”. Le lezioni già prese, rafforzano le indiscrezioni secondo cui sarà una concorrente di Ballando con le Stelle.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di esibirsi in un tango durante il loro matrimonio, che si è svolto in Sicilia nel weekend del 5 e 6 luglio. Una giornata interamente dedicata ai festeggiamenti e all'amore, trascorsa con i parenti e con gli amici più cari. A distanza di qualche giorno dalle nozze, tra imprevisti in Sicilia per il ritorno e vacanze prolungate, gli sposi hanno raccontato qualche dettaglio in più riguardo al loro primo ballo.

In alcune storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha rivelato che è stato il marito a voler preparare un tango per il loro grande giorno e che le lezioni sono iniziate mesi prima, proprio per curare ogni dettaglio e migliorare al massimo la tecnica: "Abbiamo iniziato tre mesi fa perché la base di partenza non era ottima per entrambi. È stato Goffredo a proporre il tango come idea, sapevo sarebbe stata dura ma a lui piacciono le sfide". Non sono mancate discussioni e riavvicinamenti anche grazie al loro maestro: "Ogni lezione litigavamo malissimo oppure usavamo il nostro maestro come terapeuta di coppia per sfogarci sul matrimonio. Io lo insultavo, lui si offendeva perché diceva che non lo lasciavo sbagliare".

Anche Goffredo Cerza ha voluto raccontare le emozioni provate in quel momento e la preparazione che si nascondeva dietro "quei pochi minuti": "Per tutto il tango non ho mai staccato gli occhi da lei. In parte per non perdere il filo… e in parte perché, in quel momento, il resto del mondo era sparito". Visto che ha già preso qualche lezione di ballo, non è da escludere la partecipazione di Aurora Ramazzotti come concorrente a Ballando con le Stelle. Secondo alcune indiscrezioni, il suo nome sarebbe uno dei più papabili per il cast.

L'emozione è stato il filo conduttore del loro matrimonio e si è vista non soltanto negli occhi degli sposi durante il primo ballo, ma anche nel momento in cui la sposa è arrivata all'altare accompagnata da papà Eros, ma anche il discorso di mamma Michelle Hunziker, che ha raccontato di "averla concepita" durante le riprese del videoclip del brano a lei dedicato. Non è mancato anche il divertimento con una grande festa e balli fino a tardi.