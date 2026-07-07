Invitati alle nozze di Aurora Ramazzotti bloccati in Sicilia, la sposa: “Sciopero aereo ed eruzione dell’Etna”

Disavventura per gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si è tenuto nel weekend del 5 e 6 luglio in Sicilia. Come ha raccontato la neo sposa, molti di loro sono rimasti bloccati sull’isola a causa dello sciopero aereo e dell’eruzione dell’Etna: “Stiamo escogitando come lasciare la Sicilia”.

Un weekend da favola che si è concluso nel peggiore dei modi. Dopo due giorni di festeggiamenti in Sicilia, Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social cosa sta accadendo a molti invitati al suo matrimonio con Goffredo Cerza, che si è tenuto il 5 e il 6 luglio a Lentini, in provincia di Siracusa. A causa dell'eruzione dell'Etna e dello sciopero aereo, diversi partecipanti sono rimasti bloccati sull'isola e stanno cercando un modo alternativo per rientrare a casa. "Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai", ha ironizzato la neo sposa.

"Tutti i voli da qua sono stati cancellati. I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei+ Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia", ha scritto Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram. Il weekend tanto atteso del matrimonio, celebrato nella romantica cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini, si è concluso con un imprevisto per molti degli invitati. Con il volo di ritorno cancellato, c'è chi sta pensando a metodi alternativi, ha spiegato la sposa: "C'è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato gli altri invitati, chi ha trovato qualche volo strano ma almeno è scappato dal vulcano forse qualcuno sta tornando a piedi". E ha poi ironizzato: "Una cosa è certa: questo weekend non ce lo dimenticheremo mai".

Tra gli invitati ancora bloccati in Sicilia c'è Paola Di Benedetto, che su Instagram ha raccontato la disavventura con il volo continuamente posticipato e infine cancellato: "Ieri sarei dovuta partire con un volo da Catania alle 14. Volo in ritardo posticipato alle 23, poi a mezzanotte, poi all'1 e poi cancellato. Oggi tutto esaurito. Sto andando a Palermo e speriamo in bene".

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A parte questo imprevisto, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è andato esattamente come avevano programmato. La coppia si è sposata prima con rito civile in comune, mentre il giorno successivo ha organizzato una grande cerimonia nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini, tra momenti emozionanti come l'entrata della sposa insieme al padre Eros Ramazzotti o i discorsi dei genitori, e musica e divertimento.