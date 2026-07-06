C’erano anche Marica Pellegrinelli e Giulio Berruti al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Accanto a sé nel giorno del suo matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha voluto anche Marica Pellegrinelli, ex moglie del padre Eros, e Giulio Berruti, attuale compagno di Michelle Hunziker. Le foto che dimostrano la loro partecipazione all’evento.

È stato un matrimonio aperto a tutti gli affetti più importanti della sua vita, presenti e passati, quello che Aurora Ramazzotti ha organizzato per il giorno del suo sì a Goffredo Cerza, suo compagno e padre di suo figlio Cesare. A partecipare alla cerimonia sono stati anche due volti d’eccezione che fanno parte, a titolo diverso, della vita della famiglia allargata Ramazzotti/Hunziker. Da una parte c’era Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di due dei tre figli avuti dal cantautore, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. A sorpresa, però, all’evento era presente anche Giulio Berruti, attuale compagno di della conduttrice svizzera.

A svelare la partecipazione di entrambi alle nozze sono state alcune foto pubblicate su Instagram. Nel caso di Marica, la modella ha ripostato uno scatto condiviso nelle Instagram Stories da Bambar Taormina, il locale che ha curato parte del catering della cerimonia. Berruti, invece, ha preferito mantenere la consueta riservatezza e non ha ripubblicato alcuna immagine. È comparso, però, negli scatti condivisi sui social dal bar siciliano, il cui gestore ha specificato che le foto erano state realizzate proprio in occasione del matrimonio di Aurora.

Marica Pellegrinelli al matrimonio di Aurora Ramazzotti

Marica è rimasta una persona importante nella vita di Aurora, nonostante la fine del matrimonio con Eros. È la madre di due dei quattro fratelli della sposa ed è naturale che Aurora abbia voluto averla accanto a sé nel giorno più bello della sua vita. Ad accompagnarla c’era il deejay e producer olandese William Djoko, il compagno che nel 2024 l’ha resa madre per la terza volta della piccola Ariela Wilhelmina.

Giulio, invece, era in compagnia di Michelle. Nei momenti più significativi della cerimonia, tuttavia, Hunziker ha scelto di sedersi accanto a Eros Ramazzotti, a conferma dell’ottimo rapporto che continua a legarla all’ex marito e della volontà di vivere quel giorno prima di tutto nel ruolo di genitori della sposa, uniti dall'affetto e dall'amore per la figlia.