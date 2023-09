Marica Pellegrinelli: “Con Eros ho avuto 10 anni belli, sua figlia Aurora per me è stata un dono” Marica Pellegrinelli si racconta in un’intervista dove parla della possibilità di diventare nuovamente mamma. Non mancano i commenti sul suo ex marito Eros e anche sul rapporto con Aurora Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli si racconta in un'intervista rilasciata al settimanale F, in cui parla del suo passato, del suo presente, ma anche di quelli che sono i suoi progetti futuri. Diventata mamma giovanissima, la modella dichiara di aver imparato tanto dal rapporto con il suo ex marito Eros Ramazzotti e anche da sua figlia Aurora.

La fine del matrimonio con Eros

La separazione dal cantante romano è stata per lungo tempo al centro delle cronache rosa, la fine di un matrimonio che sembrava idilliaco è stata per molti fan di Eros un fulmine a ciel sereno, ma decidere di troncare un rapporto, soprattutto quando ci sono anche dei bambini, non è mai una cosa semplice. Ed è proprio quanto dichiara Marica Pellegrinelli ricordando la fine della sua storia: "Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso".

Il rapporto con Aurora Ramazzotti

Negli anni in cui è stata con Eros Ramazzotti ha avuto modo di interagire e costruire un rapporto anche con sua figlia Aurora, già adolescente quando i due si innamorarono e al settimanale F la modella racconta come il legame con la primogenita di suo marito sia stato per lei fondamentale:

Aurora è stata "mia figlia" per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli.

L'idea di diventare nuovamente mamma

Dopo un periodo piuttosto altalenante, almeno emotivamente, Marica Pellegrinelli ha ritrovato l'amore accanto al deejay William Djoko, con il quale ha ormai una storia da due anni e mezzo. È diventata mamma giovanissima e ora che ha 35 anni e la sua vita sembra aver trovato una nuova stabilità, dopo aver superato anche il tumore all'ovaio, pensa che diventare nuovamente madre, dopo Raffaella Maria di 12 anni e Gabrio Tullio di 8 anni, non sia una possibilità da escludere: