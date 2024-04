video suggerito

Paolo Belli annulla il suo tour: "Mia moglie ha un grave problema di salute, lei è tutto per me" Paolo Belli ha deciso di interrompere il suo tour teatrale 'Pur di fare commedia' per stare accanto alla moglie Deanna, che ha recentemente scoperto di avere un grave problema di salute ed è stata operata d'urgenza: "La mia famiglia ha bisogno di me, devo stare accanto a chi amo".

A cura di Elisabetta Murina

"La mia famiglia ha bisogno di me". Paolo Belli ha deciso di interrompere il suo tour teatrale Pur du fare commedia per stare accanto alla moglie Deanna, che ha recentemente scoperto di avere un grave problema di salute. Stando a quanto racconta il settimanale Di più Tv, ad annunciarlo è stato lo stesso volto di Ballando con le Stelle, al termine del suo show a Roma.

La decisione di Paolo Belli

"Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno annullate", ha spiegato Paolo Belli al pubblico, con la voce rotta per l'emozione. Il cantautore e conduttore ha scelto di fermarsi per stare accanto alla moglie Deanna, 65 anni, che "ha scoperto di avere un grave problema di salute" ed è stata "operata d'urgenza". Per Belli, ora, l'unica cosa che conta è stare vicino alla moglie, con cui ha condiviso 40 anni di vita. Stando a quanto raccontano persone vicine alla coppia, come riporta il settimanale, tutto sarebbe accaduto all'improvviso: "Le ore drammatiche sono cominciate quando alcuni accertamenti medici hanno rilevato una situazione di salute preoccupante".

L'amore di Paolo Belli per la moglie Deanna

Belli prova per la moglie Deanna un grande amore, che dura da oltre 40 anni. Il primo incontro in una discoteca nel modenese, il Picchio Rosso, quando erano poco più che ragazzini. Per lui fu un colpo di fulmine:

Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia. Visto che mi piaceva tanto, per fare colpo, mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei.

Nel 1997 i due hanno adottato Vladik, originario della Bielorussia. "Vladik è sposato e ha due bambini bellissimi", ha raccontato Belli. Il cantautore e la moglie, quindi, da poco sono anche diventati nonni.