Marica Pellegrinelli replica alle provocazioni sul se**o orale: “È un ottimo trattamento anti età” Di ritorno dal Festival di Venezia, Marica Pellegrinelli ha aperto un box di domande per rispondere alla curiosità degli utenti. Tra questi, c’è chi si è sbilanciato con provocazioni nei suoi confronti, ma la modella non si è affatto tirata indietro, anzi ha replicato con ironia.

A cura di Giulia Turco

Marica Pellegrinelli non ci sta e risponde sui social ai commenti provocatori degli haters. Di recente la modella ha raccontato sui social di aver attraversato una battaglia contro un tumore all’ovaio, motivo per cui certe leggerezze non la sembrano sfiorare nemmeno e così va dritta per la sua strada, lasciandosi andare anche ad una punta di ironia.

Marica Pellegrinelli risponde piccata agli haters

Di ritorno dal red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Marica Pellegrinelli ha aperto un box di domande sul suo profilo Instagram, per rispondere alla curiosità degli utenti. Tra questi, c’è chi si è sbilanciato con provocazioni piuttosto fastidiose nei suoi confronti, ma la modella non si è affatto tirata indietro, né ha reagito male, anzi ha replicato con ironia. “Ti piace fare i p*****i?”, scrive qualcuno. “Un giorno pubblicherò tutti i profili che mi inviano domande simili, vi avverto”, scrive in un primo momento Pellegrinelli. "E comunque, sono un ottimo trattamento anti età”, replica poi “Ginnastica facciale insomma” Uno a zero per lei.

La battaglia contro il tumore all’ovaio

Negli ultimi giorni la modella è finita al centro dell’ennesima polemica sulle influencer che sfilano sul tappeto rosso di Venezia, una questione che ogni anno finisce per sollevare sterili perplessità. Lei sorvola ogni discussione, ora ancor più del passato. Di recente infatti ha raccontato ai suoi follower di aver sconfitto un tumore all’ovaio destro, che le ha messo sotto gli occhi maggiormente il senso di ciò che conta davvero. "Un anno fa mi operavo, ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l'estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme", ha raccontato. “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”.