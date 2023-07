Marica Pellegrinelli rivela di aver avuto un tumore all’ovaio: “L’ho sconfitto, ora sono più forte” La modella ha spiegato che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia, sia per riservatezza che per paura: “Ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro”.

Marica Pellegrinelli, la modella e ex moglie di Eros Ramazzotti, ha recentemente condiviso una toccante testimonianza sulla sua lotta contro il tumore, rivelando di aver sconfitto la malattia. La modella è riuscita a trovare in tempo e curare un male all'ovaio destro. In un post su Instagram, Marica ha raccontato la sua esperienza e ha espresso gratitudine per la vita e per il sostegno ricevuto: "Un anno fa mi operavo, ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l'estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme", ha scritto.

Il racconto di Marica Pellegrinelli

La modella ha spiegato che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia, sia per riservatezza che per paura. Ha ammesso che solo a distanza di tempo riesce a riflettere chiaramente su quel periodo. Tuttavia, ha affermato di essere uscita da questa esperienza molto più forte, lucida e sicura di sé stessa. Marica ha voluto ringraziare se stessa per la sua resilienza, ma ha sottolineato l'importanza del sostegno delle persone che l'hanno accompagnata lungo il percorso: la sua famiglia di origine e la sua famiglia di vita, come il nuovo compagno William Djoko. Ha sottolineato che la prevenzione è fondamentale e ha incoraggiato tutti a fare controlli medici regolari, a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a non sottovalutare eventuali sintomi.

Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme.

Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento.

Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita.

L'importanza della prevenzione

L'importanza della prevenzione in questa testimonianza che diventa un messaggio importante di speranza e di consapevolezza. Ecco le sue parole che invitano a stare attenti alla salute: